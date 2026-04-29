Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Olinici a vizitat Biserica „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena

Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Olinici a vizitat marți Biserica Ortodoxă Română „Sfântul Ștefan cel Mare” din Viena.

Oaspetele a admirat pictura în tehnica frescei și a aflat mai multe despre activitățile educaționale și pastorale ale comunității.

O frescă inpirată din România

Fresca, inspirată din pictura bisericilor bucovinene incluse în Patrimoniul mondial UNESCO, este realizată printr-un proiect susținut și de Secretariatul de Stat pentru Culte al României.

Părintele Paroh Emanuel Nuțu, originar din Gura Humorului, a subliniat valoarea artistică a acestei picturi și rolul ei în consolidarea identității spirituale și culturale a comunității.

Oficialul român a stat de vorbă cu doamna Carmen Șereș, care i-a prezentat activitățile educative desfășurate în cadrul școlii parohiale, și cu domnul Mircea Sereș, implicat în administrarea financiară a parohiei, care a subliniat necesitatea atragerii de resurse financiare externe pentru continuarea lucrărilor în desfășurare.

Domnul Ciprian Olinici a apreciat profesionalismul pictorilor și implicarea comunității în realizarea lucrării în frescă, evidențiind calitatea deosebită a acesteia. De asemenea, a adresat felicitări pentru eforturile susținute și a reafirmat sprijinul instituțional, exprimând disponibilitatea de a susține în continuare inițiativele parohiei.

Recunoștință pentru sprijin

Părintele paroh Emanuel Nuțu și-a exprimat recunoștința față de Statul Român, care, prin Secretariatul de Stat pentru Culte și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a sprijinit comunitatea românească din Viena pentru a putea susține în mod constant lucrările de construcție și pictură ale noii biserici.

Vizita se înscrie în dinamica relațiilor de cooperare dintre autoritățile statului român și comunitățile religioase din diaspora, contribuind la consolidarea dialogului și a sprijinului reciproc, transmite părintele paroh pe pagina de Facebook a Bisericii „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena.

Foto credit: Facebook / Biserica Sfântul Ștefan cel Mare din Viena