Se lansează „Istoria Bibliotecii Academiei Române. 1948-1989”

Cel trei tomuri care compun „Istoria Bibliotecii Academiei Române. 1948-1989” vor fi lansate joi, de la ora 11:00, în Aula Academiei Române, informează un comunicat al Academiei Române.

La lansare va participa președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va transmite un mesaj special.

Cele trei tomuri vor fi prezentate de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director al Bibliotecii.

Aceste trei tomuri reprezintă cea mai recentă parte din „Istoria Bibliotecii Academiei Române”, efort început acum patru ani. Celelalte șapte tomuri ale monografiei au fost lansate în fiecare lună octombrie a anilor 2022, 2023 și 2024.

Biblioteca Academiei și-a îndeplinit menirea și-n comunism

Despre perioada cercetată, 1948 – 1989, președintele Academiei Române a spus că a fost cea mai grea din istoria instituției.

„Firește, perioada de după Al Doilea Război Mondial până la 1989 a fost una grea, poate cea mai grea din istoria instituției, cu siguranță aceea în care politicul a intervenit cel mai mult în viața cărții academice și în care controlul de stat și de partid a fost cel mai strict”.

„Cu toate acestea, autorii volumelor de față au demonstrat, în urma cercetărilor lor laborioase, că bibliotecarii și cercetătorii și-au îndeplinit în marea lor majoritate menirea, că Biblioteca Academiei Române a rămas principalul tezaur cultural al națiunii române, un adevărat reper pentru munca intelectuală”, a spus prof. Ioan-Aurel Pop.

Structura lucrării

Fiecare tom al lucrării este dedicat unui segment specific din activitatea Bibliotecii Academiei. Astfel, Partea 1 prezintă contextul istoric al perioadei, instaurarea regimului totalitar impus de partidul unic, Partidul Comunist Român, și consecințele asupra misiunii Bibliotecii Academiei, dar mai ales asupra funcționării sale.

Potrivit comunicatului, două direcții au fost foarte afectate de „intervenția politicului prezentate în această primă parte: constituirea Fondului Special sau Fondului Secret, care a avut menirea să țină sub control toate cărțile, publicațiile periodice și alte categorii de documente considerate periculoase în raport cu ideologia comunistă, și afectarea colecției de Publicații Periodice, grav marcată de dispariția presei de informație și de cultură și de impunerea presei propagandistice”.

În partea a doua, monografia se focalizează pe colecția de Manuscrise, iar partea a treia este dedicată colecțiilor de stampe, fotografii, hărți, partituri, precum și valoroasei colecții numismatice.

Biblioteca Academiei Române are în pregătire cea de-a cincea lucrare din seria monografică dedicată istoriei sale, care va cuprinde perioada 1990-2025 și care va fi structurată, de asemenea, în trei tomuri. Lansarea este planificată pentru luna octombrie a anului 2026.

