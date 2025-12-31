Se împlinesc 136 de ani de la trecerea în veșnicie a scriitorului Ion Creangă

Ultima zi a din acest an marchează 136 de ani de la trecerea la Domnul a lui Ion Creangă, unul dintre cei mai mari scriitori români.

S-a născut în data de 1 martie 1837, în satul Humuleşti, din judeţul Neamţ, după cum mărturisește Ion Creangă în autobiografie. Totuși, istoricii rămân împărțiți asupra datei nașterii sale, o variantă fiind și data de 10 iunie 1839, menționată într-un condice de nou-născuți din Humulești, potrivit Agerpres.

Scriitorul a fost fiul fiul negustorului Ștefan a Petrei Ciubotariul și al soției sale, Smaranda, originară din Pipirig.

Educația marelui autor a început în 1846, sub îndrumarea dascălului Vasile a Ilioaei, continuând cu școlile din Broșteni, Târgu Neamț și Fălticeni. În 1855, Creangă a ajuns la Seminarul „Veniamin Costachi” de la Socola din Iași.

Hirotonia întru diacon

În anul 1859, Ion Creangă s-a căsătorit și a fost hirotonit diacon. În perioada 1860-1872, a slujit la diverse lăcașuri de cult din Iași.

În data de 10 octombrie 1872, în urma unor tensiuni cu autoritățile bisericești și a unor probleme personale, acesta a fost exclus din rândul clerului.

Prin Decizia 3690 din 20 iunie 1993, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a decis ridicarea caterisirii, reabilitând memoria părintelui diacon Ion Creangă.

Activitatea de scriitor

În anul 1864, Ion Creangă a devenit institutor la Școala Primară nr. 1 din Iași. În 1875 l-a cunoscut pe Mihai Eminescu, revizor școlar la Iași și Vaslui, și au devenit prieteni.

Marele poet l-a introdus pe Creangă la Junimea. Tot la îndemnul său, Ion Creangă a debutat în revista „Convorbiri literare” cu Soacra cu trei nurori. Între anii 1875 și 1883, scriitorul a publicat operele care vor deveni repere ale literaturii române.

Ca pedagog, s-a implicat direct în modernizarea educației primare, colaborând la redactarea și publicarea de manuale școlare.

Ion Creangă a trecut la cele veșnice în bojdeuca din cartierul ieșean Țicău, în data de 31 decembrie 1889. A fost înmormântat pe 2 ianuarie 1890, la cimitirul Eternitatea din Iași.

Post-mortem, în data de 28 octombrie 1948, a fost ales membru de onoare al Academiei Române.



Foto credit: Ziarul Lumina