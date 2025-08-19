Scriitorul Ioan Slavici omagiat în localitatea sa natală, la 100 de ani de la trecerea la Domnul

Scriitorul Ioan Slavici a fost omagiat, duminică, la Șiria, județul Arad, la împlinirea a 100 de ani de la trecerea sa la Domnul, la Biserica din localitate.

Duminica a început cu slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, alături de Înalpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului și de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și de un sobor de clerici.

PS Emilian a tâlcuit pericopa evanghelică a duminicii, arătând că adevărata vindecare, fie trupească, fie sufletească, vine prin credință statornică, prin rugăciune sinceră și prin post.

După Sfânta Liturghie, IPS Ioan a oficiat slujba parastasului pentru marele scriitor, Mitropolitul Banatului evocând importanța operei lui Ioan Slavici pentru literatura română.

La manifestare au fost prezenți și de reprezentanți ai autorităților locale și județene.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului