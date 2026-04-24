Școala parohială a comunității ortodoxe române „Buna Vestire” din München, pusă sub ocrotirea Sf. Anastasia Șaguna

Școala parohială a comunității ortodoxe române „Buna Vestire” din München a fost pusă sub ocrotirea Sf. Anastasia Șaguna.

Mitropolitului Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a binecuvântat inițiativa părintelui paroh Alexandru Nan, care a beneficiat și de acordul Consiliului Parohial.

Parohia „Buna Vestire” deține un fragment din moaștele Sf. Ier. Andrei Șaguna, dăruite în 2017 de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului. Inițiativa de a pune școala parohială sub ocrotirea mamei sfântului a fost prilejuită de canonizarea ei anul trecut.

Activități cu tinerii

La școala parohială participă copii români din München și împrejurimi. Printre disciplinele de incluse în program se numără: Limba și literatura română; Religia; Istoria și Geografia României. La acestea se adaugă activități cu caracter artistic și recreativ.

Din dorința de a-i ține cât mai strâns legați de comunitate pe copiii și tinerii români, în ultimii doi ani au fost adăugate și alte activități: cursuri de chitară și de canto, de chimie, de robotică, de bune maniere și ateliere de creație.

Cursurile și activitățile sunt organizate cu sprijinul unui grup de profesori calificați și al unor persoane cu experiență în domeniile respective.

Începând din 2023, activitățile Școlii Parohiale „Sf. Anastasia Șaguna” sunt susținute consistent de Departamentul Românilor de Pretutindeni și, parțial, de parohie.

Participare la Concursul Național Catehetic

În perioada 10 ianuarie – 20 aprilie 2026, copiii și tinerii școlii care participă la cele două grupe de Religie (4-8 ani și 9-16 ani), sub îndrumarea doamnei preotese psih. Daniela Dettling și a pr. paroh Alexandru Nan, au participat la Concursul Național Catehetic 2026, faza la nivel eparhial.

„La finalizarea acestui concurs, la nivel eparhial, putem afirma cu convingere că acest proiect a contribuit la intensificarea activității noastre catehetice parohiale pe care o desfășurăm pentru copiii și tinerii noștri. Anul trecut am desfășurat proiectul Prima Spovedanie, iar în acest an vom continua proiectul dedicat familiei și femeii creștine”, a declarat Pr. Alexandru Nan.

„Indiferent de poziția pe care o vom obține la evaluarea făcută la nivel eparhial, participarea la acest concurs a reprezentat un câștig pentru noi toți, prin noile idei și impulsurile pe care le-am primit.”

„O rugăm pe Sf. Anastasia Șaguna, sub oblăduirea căreia își desfășoară activitatea școala noastră parohială, să mijlocească la Hristos, Domnul nostru, pentru noi, toți, elevi, părinți și corpul didactic, asupra clerului și întregului popor dreptcredincios“, mai transmite parohul, care este și președintele școlii parohiale.

Date de contact și programul școlii se găsesc pe site-ul eparhial.

Foto credit: Facebook / Parohia Buna Vestire München/Rumänische Orthodoxe Gemeinde „Verkündigung”