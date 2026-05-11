O școală din Mizil a aniversat 25 de ani de când a fost pusă sub ocrotirea Maicii Domnului

Școala „Sfânta Maria” din Mizil a aniversat 25 de ani de când a fost pusă sub ocrotirea Maicii Domnului, printr-un eveniment festiv.

Manifestările au debutat joi cu oficierea slujbei de Te Deum și pomenirii pentru toți cei care au lucrat în instituție trecuți la Domnul.

La eveniment au participat părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul, și părintele protopop Ionuț Negoiță de la Protopopiatul Urlați.

Părintele Ionuț Negoiță a explicat pentru Ziarul Lumina contextul în care instituția de învățământ a primit numele actual: „Cu prilejul sfințirii Bisericii Adormirea Maicii Domnu­lui din orașul nostru, s-au săvârșit și slujba de binecuvântare a școlii și primirea numelui de Școala Sfânta Maria din Mizil”.

Inițiativa a aparținut părintelui paroh Gheorghe Croitoru și directorului Marcel Popescu, demersul fiind sprijinit atunci de Patriarhul Teoctist și aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova.

În cadrul evenimentului, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, profesoara Maria Croitoru a fost distinsă cu Ordinul „Sfânta Maria Brâncoveanu”, iar școala a primit diploma și medalia Anului omagial și comemorativ 2026.

