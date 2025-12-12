Elevii de la Școala Centrală din București au vizitat Palatul Patriarhiei

Un grup de elevi de la Școala Centrală din București a vizitat Palatul Patriarhiei, miercuri, cu ocazia Programului Național „Școala Altfel”.

Copiii au descoperit detalii interesante, atât despre Catedrala Patriarhală, cât și despre întregul ansamblu arhitectural din care face parte, inclusiv Palatul Patriarhiei.

Doamna Mariana Vișan, profesor la Școala Centrală din București, a însoțit grupul școlarilor, dornici să afle informații noi.

„Consider că elevii de clasa a doua sunt destul de mari să înțeleagă importanța acestui palat”, a transmis doamna profesor pentru Trinitas TV.

„Despre Domnul Iisus Hristos și despre Maica Domnului ei știu, dar mozaicul, pe care l-au văzut, e ceva deosebit pentru ei și au fost foarte curioși să știe cum a fost asamblat”.

În sala Europa Christiana, vizitatorii au putut admira Expoziția „Mozaicul Catedralei Naționale. Sinteză și reafirmare”.

Foto credit: arhiva Basilica.ro