În prima zi de școală din 2026, PS Teofil Trotușanul a binecuvântat elevii Fundației „Episcop Melchisedec”

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul i-a binecuvântat joi pe elevii și preșcolarii celor două instituții de învățământ ale Fundației „Episcop Melchisedec” din Roman.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a stropit cu Agheasmă Mare fiecare sală de clasă și personalul didactic.

Cu această ocazie, Preasfinția Sa a binecuvântat birourile, cabinetul medical, centrul de zi pentru persoane aflate în situație de risc și cantina socială, în care Fundația „Episcop Melchisedec” își desfășoară activitatea social-caritabilă.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat tuturor angajaților fundației, cadrelor didactice și copiilor urări de bine, sănătate și pace pentru noul an.

„Mulțumim Preasfințitului Părinte Teofil pentru cuvintele de încurajare și de binecuvântare pe care ni le-a adresat în această zi în care copiii au revenit în băncile școlii noastre”, a spus monahia Dionisia Șchiopu, directorul educațional al Școlii Gimnaziale Mușatinii.

„Suntem bucuroși că am reluat programul didactic cu binecuvântarea Preasfinției Sale și sperăm ca acest început de nou an să ne aducă rezultate educaționale frumoase”, a adăugat directoarea școlii.

În cadrul Fundației „ Episcop Melchisedec” funcționează Școala gimnazială „Mușatinii” și Grădinița cu program prelungit.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului