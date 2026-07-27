Schitul de la Cota 1400 din Sinaia și-a cinstit ocrotitoarea: Venim la Sf. Ana ca la bunica noastră sfântă

„Venim la Sfânta Ana ca la bunica noastră sfântă. Fiind bunica după trup a Domnului Hristos, sigur că rugăciunea ei înaintea Domnului are mare trecere”, a spus Protos. Diodor Șchiopu, egumenul Schitului „Sf. Ana” de la Cota 1400 din Sinaia, sâmbătă, când sfântul așezământ și-a cinstit ocrotitoarea.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor condus de Arhim. David Petrovici, Exarh pentru zona de munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor și delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la hramul așezământului monahal: Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Din sobor au făcut parte Arhim. Macarie Bogus, starețul Mănăstirii Sinaia din județul Prahova, ierom. Calinic Brăgea de la mănăstirea prahoveană Caraiman. Răspunsurile liturgice au fost oferite de psaltul Mircea Radu.

Cota 1400 și înălțimile duhovnicești

„Ne aflăm adunați în rugăciune la acest loc situat la înălțime, în munte, la 1.400 de metri, care ne duce cu gândul către înălțimile duhovnicești către care trebuie să tindă fiecare suflet”, a spus părintele exarh.

„Dacă în jurul anului 1453 călugării din Sfântul Munte Athos au găsit loc de isihie pe aceste meleaguri, înființând schit având-o ocrotitoare pe Sfânta Ana, iată că și în zilele noastre avem un loc de rugăciune aici, în inima munților Bucegi.”

Arhim. David Petrovici a amintit că schitul a fost ctitorit de protos. Ioanichie Șomcutean și i-a sfătuit pe credincioși să ia aminte la viața Sfintei Ana.

Dumnezeu împlinește cererile la timpul lor

„Căsătorită de tânără, însă nu a fost binecuvântată de Dumnezeu cu naștere de prunci atunci când este firesc, în percepția societății, să se nască pruncii, în anii tinereții. Dar nu a deznădăjduit. Aproape 45 de ani s-a rugat pentru rodirea pântecelui. Legea Veche prevedea ca o familie care nu avea copii să nu poată aduce darul său la altar”, a spus părintele exarh.

„Trebuie să fim conștienți că Dumnezeu ne împlinește toate cererile folositoare, mai devreme sau mai târziu, atunci când este potrivit pentru noi. Nu atunci când vrem, ci atunci când trebuie!”

Arhimandritul a transmis din partea Părintelui Patriarh Daniel binecuvântare pentru obște și pentru credincioșii participanți la sărbătoare, precum și felicitări pentru părintele egumen, protos. Diodor Șchiopu.

Sf. Ana ne dă lecția răbdării

„Ce putem învăța noi de la Sfânta Ana? Gândind la viața mamei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, bunica după trup a Domnului Iisus Hristos, remarcăm ce minunat este atunci când rugăciunea se împletește cu recunoștința, când ceea ce primim de la Mântuitorul Hristos nu rămâne uitat, ci cumva, se reîntoarce către Acesta prin rugăciunea noastră de mulțumire”, a spus Protos. Diodor Șchiopu.

„Aceasta ne învață și Sfânta Ana. După răbdare, așteptare, ani întregi de rugăciune, Sfânta Ana a primit darul vieții înlăuntrul său! Iar aceasta I-a întors darul lui Dumnezeu, ducând-o pe Fecioara Maria la Templu”, a adăugat părintele egumen.

El i-a sfătuit pe credincioși să urmeze exemplul de răbdare al sfintei și să se roage ei „cu toată inima și încrederea”, venind la ea „ca la o bunică sfântă și bună, care-i împlinește nepotului ascultător toate dorințele bune și folositoare”.

„Nu toate pe care ni le dorim ni se aduc pe tavă. Și e foarte potrivit așa. Pentru că omul, când cultivă virtutea răbdării, se apropie de Dumnezeu!” a încheiat părintele protosinghel, mulumind Arhimandritului David Petrovici pentru slujire.

Despre schit

Schitul de la Cota 1.400 din Bucegi a primit-o pe Sf. Ana ca ocrotitoare și pentru că există o asemănare de relief cu Schitul „Sf. Ana” din Muntele Athos. A fost înființat în 1453 ca paraclis pentru pustnicii din zonă.

Ultimul pustnic cunoscut în zonă a fost Inochentie, mutat la Domnul în 1877, conform mărturiei Arhim. Nifon, starețul Mănăstirii Sinaia din epocă.

Foto credit: Schitul „Sf. Ana” – Cota 1400