Sărbătoarea Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril a reunit comunitatea la Biserica Bucur Ciobanul din Capitală

Sărbătoarea Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril a reunit comunitatea, duminică, la hramul Bisericii „Bucur Ciobanul” din Capitală.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți condus de Părintele Silviu Tudose, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Stâlpi ai Ortodoxiei

Părintele Silviu Tudose a evidențiat lucrarea celor doi mari ierarhi ai Bisericii și importanța lor în mărturisirea adevărului de credință.

„Sfântul Atanasie a fost o figură centrală a Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, unde a mers, deși era doar diacon, împreună cu episcopul lui, Alexandru, și a contribuit decisiv la formularea primei părți a Simbolului de credință”, a explicat părintele profesor.

„Sfântul Chiril al Alexandriei a fost continuatorul luptei pentru adevărata credință. Și el a înțeles că Hristos Mântuitorul nu poate fi împărțit, fiindcă atunci mântuirea omului se destramă”.

Momente de binecuvântare

Părintele Ionuț Bărbulescu, parohul Bisericii „Bucur Ciobanul” și protopopul Protoieriei Sector 4 Capitală, a subliniat bucuria slujbei și a ocrotirii Sfinților Atanasie și Chiril.

„Pentru fiecare dintre noi, faptul că îi sărbătorim pe sfinții ale căror nume le purtăm, este un prilej de bucurie. Un prilej pe care îl petrecem împreună cu cei care ne iubesc și care ne urează ani mulți și fericiți. La fel și pentru sfântul nostru locaș de închinare”.

Biserica adăpostește o raclă ce conține fragmente din moaștele Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril, din anul 2017.



Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene