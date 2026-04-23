De sărbătoarea Sf. Gheorghe, PS Paisie Sinaitul atrage atenția asupra persecuției creștinilor contemporani

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a slujit joi, de sărbătoarea Sf. M. Mc. Gheorghe, la Paraclisul Catedralei Naționale, unde a atras atenția asupra persecuției creștinilor contemporani.

În predica sa, ierarhul a explicat cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelia zilei: „Vine ceasul când tot cel care vă va ucide va crede că aduce slujire lui Dumnezeu”.

Preasfinția Sa a subliniat că perioada prigoanei împotriva mărturisitorilor, a martirilor, în care se încadrează și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a trecut de mult, însă s-a tot repetat de-a lungul timpului.

„Deși s-ar părea că acele pagini de istorie sângeroasă aparțin trecutului, realitatea ne arată că persecuția creștinilor în secolul 21 prezintă un paradox tulburător: în timp ce în țări din zonele extra-europene, credinţa creștină se plătește cu viața, în civilizata Europă mărturisirea credinţei creștine se plătește cu moartea civică”, a atras atenția Episcopul vicar patriarhal.

„Deși metodele diferă radical, ambele forme de ostilitate converg spre același scop final: eliminarea creștinismului din spațiul public și privat. Însă, dacă în lumea a treia dușmanul credinței este vizibil și brutal, în Europa acesta se ascunde sub masca unei toleranțe selective, transformând libertatea religioasă într-o victimă a corectitudinii politice”, a adăugat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Persecuția politicoasă

Ierarhul a spus că „statisticile anului 2025 arată că mii de oameni sunt uciși anual pentru simplul fapt că dețin o Biblie. Este o formă de violență arhaică, frontală, care vizează exterminarea fizică a comunităților creștine. În aceste regiuni, linia dintre persecutor și victimă este clară, iar suferința este incontestabilă”.

Preasfinția Sa a subliniat că la polul opus se află Europa, unde bisericile nu sunt neapărat dărâmate de buldozerele statului, „ci sunt incendiate de extremiști sau transformate în săli de spectacole prin indiferență legislativă”. Atitudinea indiferentă față de astfel de manifestări a fost denumită sugestiv de unii, drept „persecuție politicoasă”.

„Pericolul în Occident nu este glonțul, sau execuția pentru credință, ci procesul penal, ostracizarea socială și chiar pierderea dreptului de a munci. Creștinul european nu este ucis fizic, ci este ucis social, este anulat, este forțat să aleagă între conștiința sa și integrarea în societatea modernă, fiind împins sistematic spre o autocenzură care echivalează cu o capitulare spirituală”, a semnalat episcopul vicar patriarhal.

Toleranță fățarnică

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a atenționat că „fățărnicia actualului model de toleranță europeană este evidentă în modul în care sunt gestionate drepturile diferitelor grupuri sociale”.

„Astăzi, Europa pare să fi transformat toleranța dintr-o valoare universală într-un instrument de inginerie socială care funcționează cu prioritate pentru minoritățile sexuale și ideologiile progresiste. În timp ce orice critică la adresa agendei noilor ideologii este imediat sancționată ca discurs instigator la ură și pedepsită cu o rigoare cvasi-inchizitorială, blasfemia împotriva simbolurilor creștine este adesea protejată sub umbrela libertății de exprimare”.

Episcopul vicar patriarhal a spus că dubla măsură creează un climat în care anumite minorități beneficiază de o protecție legală și mediatică absolută, în timp ce majoritatea sau minoritatea creștină devine o țintă legitimă.

„Pericolul crescând pentru creștinii din Europa rezidă mai ales în această ipocrizie sistemică. În timp ce lumea a treia produce martiri, Europa occidentală produce apostați prin constrângere socială. Dacă toleranța nu mai este o oglindă în care se pot privi toți cetățenii, ci un scut folosit exclusiv pentru a proteja anumite agende în detrimentul libertății religioase, atunci democrația europeană riscă să devină o formă de tiranie ideologică, mai subtilă decât cea din dictaturile orientale, dar la fel de distructivă pentru spiritul uman”.

În partea finală a predicii, Preasfinția Sa a îndemnat la rugăciune și la intensificarea solidarității și a mărturisirii creștine.

Foto credit: Marius Costin