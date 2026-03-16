Sărbătoare în comunitatea ortodoxă din Leksand: PS Macarie a hirotonit un preot suedez

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, l-a hirotonit preot pe diaconul suedez Serafim Lundqvist. Preasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Parohia „Sfinții Mucenici Vikingi Teodor și fiul său, Ioan” din Leksand, Suedia.

Părintele Serafim Lundqvist a explicat că momentul hirotoniei reprezintă o mare binecuvântare și o chemare la slujire.

„Este o mare bucurie pentru mine astăzi, când am primit Sfânta Preoție și pot continua să slujesc Domnului împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie. Este, de asemenea, o mare bucurie pentru noi, suedezii de aici, să putem face parte din Biserica Ortodoxă Română, mulțumindu-i pentru toată grija față de noi”, a declarat preotul pentru Trinitas TV.

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Ierarhul a oficiat Taina Sfântului Botez pentru o tânără de origine thailandeză, stabilită în Suedia, în vârstă de 28 de ani, care a primit numele Daria, în cinstea Sfintei Mucenițe cu același nume.

„M-am mutat în Suedia când aveam șapte ani. Prima dată când am venit la biserică a fost acum aproape un an. De atunci am venit aici în fiecare duminică la Sfânta Liturghie, iar acest lucru a dus la Botezul de astăzi. A fost foarte frumos și sunt foarte fericită că m-a botezat Episcopul Macarie”, a spus tânăra.

Preasfinția Sa l-a botezat pe cel de-al treilea copil al părintelui Serafim Lundqvist și al soției sale, Olga. Pruncul a primit la botez numele Cleopa, avându-l ca ocrotitor pe Sfântul Cuvios de la Sihăstria.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Macarie a discutat cu tinerii de diferite naționalități care au participat la activitățile CTSM – Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei Europei de Nord.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord