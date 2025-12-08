Sărbătoare la Castellón: Comunitatea românească și-a cinstit ocrotitorul

Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Castellón de la Plana, Spania, și-a sărbătorit ocrotitorul, sâmbătă.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Ierarhul le-a oferit celor prezenți îndemnuri despre recunoștință ca expresie a dragostei față de Dumnezeu și față de aproapele.

„Prin darurile Sale Dumnezeu ne împărtășește dragostea Sa, iar noi, se cuvine să-I fim recunoscători, mulțumindu-I și slăvindu-L din toată inima. În același chip, în darul primit de la cineva, primim dragostea acelei persoane, căreia se cade să-i arătăm prețuirea noastră”, a spus Preasfinția Sa.

„Iar ar doilea lucru pe care doresc să vi-l pun la suflet este acela de a nu încerca să cerșim sau să cumpărăm dragostea cuiva, prin darurile pe care le facem, ci mai degrabă să fie un mod de a înmulți dragostea, oferind darurile în mod gratuit, cu multă discreție și generozitate”.

Părintele paroh Nicolae Ioniță a adresat mulțumiri Preasfințitului Părinte Teofil de Iberia pentru slujire și celor prezenți la slujbă pentru implicare în organizarea hramului.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei