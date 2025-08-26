Șapte deținuți din Penitenciarul Deva s-au rugat și au conștientizat rolul credinței în redobândirea libertății interioare

Parohia „Buna Vestire” din Hunedoara a găzduit duminică o activitate cu caracter educativ, unde șapte persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Deva s-au rugat și au conștientizat valoarea redobândirii libertății interioare.

Unul din scopurile vizitei deținuților la Parohia „Buna Vestire” a fost reintegrarea socială, fiind organizată prin colaborarea dintre preotul capelan al penitenciarului, pr. Alexandru Fleșer, și preotul paroh al Parohiei Glodghilești, pr. Alexandru Ardelean.

Cei șapte participanți au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie și au fost implicați în momente de rugăciune și reflecție.

Evenimentul a continuat direcția inițiată de „Proiectul pilot privind implicarea preoților din parohii în procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate”, desfășurat anterior la Penitenciarul Deva.

Redobândirea libertății interioare

Părintele Fleșer a subliniat rolul credinței în redobândirea libertății interioare, iar părintele Ardelean a evidențiat sprijinul comunității și implicarea Bisericii în susținerea celor care doresc schimbare și reconciliere.

Activitatea s-a desfășurat într-un cadru respectuos și responsabil, reprezentând un exemplu de cooperare eficientă între Biserică și instituțiile statului, în sprijinul reintegrării sociale.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei