Săptămâna în imagini: 9-15 februarie 2026

Vă prezentăm selecția de imagini din viața bisericii, de săptămâna trecută, în care un moment central a fost pomenirea celor trecuți la Domnul.

Instantaneu de la conferința dedicată familiei, susținută de părintele profesor Vasile Gavrilă la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești. Foto credit: Facebook / Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Comănești
Mănăstirea Polovragi la vremea Vecerniei, în ajunul sărbătorii Sfântului Haralambie, ale cărui moaște se găsesc în așezământul monahal, luni, 9 februarie. Foto credit: Mihai Teodorescu
Biserica mănăstirii Kato Xenia din Grecia, unde se află o parte din Brâul Maicii Domnului. Foto credit: Protos. Sofronie Bobaru
Moment din timpul Vecerniei în cinstea Sfântului Haralambie la Biserica grecească „Sfânta Varvara” din Toms River, New Jersey, SUA, luni, 9 februarie. Foto credit: Kathy Cap
Echipa Doxologia a documentat cum se fac prescurile la subsolul Catedralei Mitropolitane din Iași. Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor
Sub semnul crucii, chiar și în umbră, sâmbătă, 14 februarie. Foto credit: Ana-Maria Avram
Catedrala Mănăștur din Cluj-Napoca a fost plină de credincioși veniți să cinstească memoria celor trecuți la Domnul, sâmbătă, 14 februarie. Foto credit: Facebook / Catedrala Mănăștur – Cluj
Patriarhul Daniil al Bulgariei a oficiat Sfânta Liturghie și o slujbă de pomenire pentru Dobri Dobrev la biserica din satul Bailovo, unde acesta este înmormântat. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, alături de credincioși în ziua pomenirii celor adormiți, sâmbătă, 14 februarie. Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos
Diaconi și ipodiaconi din generații diferite rostesc Crezul în biserica „Domnița Bălașa” din București, duminică, 15 februarie. Foto credit: Ziarul Lumina / Mircea Popa
Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului oferă o iconiță unui copil la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare, duminică, 15 februarie. Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului
Slujbă de pomenire la mănăstirea nemțeană Giurgeni pentru arhimandritul Antonie Jeflea, fost stareț al așezământului monahal, duminică, 15 februarie. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Citirea Sfintei Evanghelii la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Cataloi, județul Tulcea, în timpul Sfintei Liturghii arhierești, duminică, 15 februarie. Foto credit: Facebook / Episcopia Tulcii
La atelierul de icoane pe sticlă, cu tema „Familia creștină”, de la biserica „Buna Vestire – Belu” din București, duminică, 15 februarie. Foto credit: presbitera Georgiana Bărîcă
Episcopul Macarie al Europei de Nord a botezat doi tineri frați suedezi în Växjö, duminică, 15 februarie. Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord
Detalii din catapeteasma bisericii „Domnița Bălașa”, duminică, 15 februarie. Foto credit: Sabin Simota
La strană, alături de părinții mănăstirii Dečani din Kosovo, unde a fost sărbătorită pe stil vechi „Întâmpinarea Domnului”, duminică, 15 februarie. Foto credit: X / Dečani Monastery
Părintele stareț Nectarie a binecuvântat cu agheasmă credincioșii prezenți la Mănăstirea Radu Vodă, duminică, 15 februarie.
Mâinile unui monah de la mănăstirea Giurgeni din județul Neamț, duminică, 15 februarie. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

