Săptămâna în imagini: 8 – 14 septembrie 2025

Vă invităm să parcurgeți selecția noastră de fotografii ce reflectă trăirea vie și mărturia Bisericii în aceste zile de toamnă timpurie. Articolul nostru din perioada 8-14 septembrie 2025 prezintă imagini ce surprind emoția primei zile de școală, momente din viața parohiilor sau a credincioșilor.

Mitropolitul Clujului a fost prezent la Deschiderea anului la Școala „Sf. Stelian” din Bistrița, 8 septembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Sfântul Cuvios Onufrie sărbătorit la Mănăstirea Vorona, 9 septembrie 2025. Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitorul
Credincioșii din Dărmănești, jud. Bacău, s-au închinat la moaștele ale Sfintei Mucenițe Filofteia, 8 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Moment de reculegere la cimitirul eroilor din Treznea, 9 septembrie 2025. Foto credit: Episcopia Sălajului
Icoana Tăierii capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul la mănăstirea din Ierusalim care îl are ca protector, 11 septembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Maicile de la Mănăstirea Copou au brodat veșmântul Sf. Cuv. Sofian de la Antim pentru proclamarea canonizării acestuia din 16 septembrie. Foto credit: Doxologia
Sărbătoarea Tăierii capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul la Ierusalim, 11 septembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Ziua Pompierilor din România sărbătorită la ISU Maramureș, 12 septembrie 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Moment de rugăciune la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Pârșcoveni, jud. Olt. Foto credit: Nicoleta Marinescu
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a primit un portret cu ocazia expoziției „Artă în detenție – oameni, emoții, culoare” de la Mănăstirea Antim, 11 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
Agapă după sfințirea troiței, fântânii și a casei în Ludași, jud. Bacău. Sursă foto: Facebook / Mădălina Hîlborea
În podgoriile din Decani, Serbia, patru ciorchini de struguri au crescut pe o singură tulpină în formă de cruce. Foto credit: X.com / Decani Monastery
Strana Mănăstirii Vatoped la Vecernie, 12 septembrie 2025. Foto credit: Facebook / Rafail Georgiades
Tineri în costume populare la slujba de resfințire a bisericii parohiale din Ciceu-Corabia, 13 septembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Pregătiri pentru agapă la Mănăstirea Vatoped, 13 septembrie 2025. Foto credit: Facebook / Rafail Georgiades
Procesiune la Schitul Muncel din Jud. Neamț, 13 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Credincioși prezenți la hramul Mănăstirii Sf. Cruce – Brusturi, 14 septembrie 2025. Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitoru
Un copil gustă anafura la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, 14 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Irina Ursachi
Opt adulți au fost botezați în Biserica Sf. Nicolae de la Word Trade Center, New York, 14 septembrie 2025. Foto credit: X / Father Elias Villis
Sfințirea bisericii de la Mănăstirea Sf. Cruce – Brusturi, 14 septembrie 2025. Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitoru
Momente de liniște la Mănăstirea Sfântul Nicolae din Bălinești, Suceava. Foto credit: Instagram / Koss Photography
Înălţarea Sfintei Cruci sărbătorită la Catedrala din Roman, 14 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Răsărit de soare într-o localitate din Suceava, 14 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
Sărbătoarea închinată Sfintei Cruci la Catedrala Patriarhală, 14 septembrie 2025. Foto credit: Gabriel Drumea
Mănăstirea Cășiel și-a sărbătorit hramul de Înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
PS Benedict a oficiat o slujbă de pomenire la comemorarea a 85 de ani de la masacrul de la Ip, 14 septembrie 2025. Foto credit: Episcopia Sălajului

Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

