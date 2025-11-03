Săptămâna în imagini: 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

În ultima săptămână din luna octombrie fotografii profesioniști sau amatori au surprins culorile calde ale toamnei, pelerinajul la Catedrala Națională și hramul Catedralei Patriarhale din București. Vă invităm la o călătorie virtuală cu ajutorul imaginilor selectate de noi în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Patriarhul ecumenic Bartolomeu I binecuvântează credincioșii la hramul Catedralei Patriarhale din București, 27 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Credincioși în costume populare la hramul Catedralei Patriarhale, 27 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Fotografie de grup cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, 28 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Peste 100.000 de pelerini au trecut într-o săptămână prin altarul Catedralei Naționale, 29 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
O mama cu pruncul se închină în altarul Catedralei Naționale, 29 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Zi și noapte, mii de pelerini au venit să se roage în Catedrala Națională, 29 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Conferința misionar-pastorală de toamnă cu clericii de mir din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, 30 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Chipul Sfântului Apostol Filip pe una dintre ușile de la Catedrala Națională. Foto credit: Filip Hristofor Cane
Ajutor de nădejde la parohia din localitatea Ciuruleasa, județul Alba, 31 octombrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Preasfințitul Părinte Iustin la mormântul părintelui Nicolae Steinhardt, 30 octombrie 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului / Arhid. Vasile Pop
Slujbă de pomenire pentru Arhiepiscopul Justinian Chira la mănăstirea Rohia, 30 octombrie 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului / Arhid. Vasile Pop
Peisaj de toamnă la Mănăstirea Putna, 1 noiembrie 2025. Foto credit: Mănăstirea Putna
Patriarhul bulgar Daniil aprinde o lumânare pentru eroi la Muzeul Militar Chosnica din Cimitirul Central din Sofia, 1 noiembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Imagine surprinsă în incinta mănăstirii Dervent, județul Constanța. Foto credit: Protos. Sofronie Bobaru
Reflexie cu turla porticului de la Catedrala Națională. Foto credit: Oprea Maria Alexandra
Mănăstirea Sihăstria Putnei, în veșminte de toamnă. Foto credit: Sabin Simota
Răsărit de soare peste biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din satul, Goioasa, județul Bacău, 2 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Doi copii privesc pe fereastră la pelerinii care așteaptă să se roage în Catedrala Națională. Foto credit: David Alb
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul alături de credincioșii din satul său natal, Goioasa, județul Bacău, 2 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Moment de rugăciune la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, 2 noiembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Dragoș Stroian
Copiii din Parohia Bărcu Goșmani au fost binecuvântați de către Preasfințitul Părinte Ioachim, 2 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

