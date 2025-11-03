Săptămâna în imagini: 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

În ultima săptămână din luna octombrie fotografii profesioniști sau amatori au surprins culorile calde ale toamnei, pelerinajul la Catedrala Națională și hramul Catedralei Patriarhale din București. Vă invităm la o călătorie virtuală cu ajutorul imaginilor selectate de noi în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025.
Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
