Săptămâna în imagini: 25 – 31 august 2025

Prin articolul nostru în imagini încercăm să aducem mai aproape viața de zi cu zi, tradițiile, bisericile și momentele de sărbătoare ale comunităților ortodoxe din întreaga lume, surprinse în fotografii în perioada 25 – 31 august 2025.

Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a primit Marele Trofeu la competiția internațională Chorus Inside din Croația, 25 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Catedrala Națională scăldată în razele de soare la orele răsăritului, 26 august 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Prohodului Maicii Domnului la Ierusalim, 27 august 2025. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a participat la manifestările liturgice prilejuite de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în Țara Sfântă. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Grupul Tronos la Concertul caritabil „Uniți pentru Bucovina”, 27 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Montarea Sfintei Cruci la Biserica Sf. Simeon Stâlpnicul din localitatea Coșnea, Bacău. Foto credit: pr. Daniel Apostoaie
Apusul soarelui peste Biserica Sf. Vineri din Drumul Taberei. Foto credit: Simona Bălășoiu
Proclamarea canonizării părintelui Dimitrie Gagastáthis la Patriarhia Ecumenică, 30 august 2025. Foto credit: Patriarhia ecumenică / Nikos Papachristou
Arhiepiscopul Alba Iuliei s-a rugat la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul de la Mănăstirea Suroti, Grecia. Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iulia
Frescă cu chipul Mântuitorului la catedrala din Sofia, Bulgaria. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
PS Teofil Trotușanul a slujit la M-rea Radu Vodă din Capitală, 28 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
O fetiță mănâncă anafură la Parohia Moisei III–Izvorul Negru, Maramureș, 31 august 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Hramul Mănăstirii Bic, Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul, 29 august 2025. Foto credit: Episcopia Sălajului
Preasfințitul Părinte Iustin alături de un copil la Hramul Mănăstirii Borșa–Pietroasa, 29 august 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Biserica Sf. Alexandru din Sulina, 30 august 2025. Foto credit: Episcopia Tulcii
Dragostea de Dumnezeu se transmite din generație în generație, parohia Traian, jud. Tulcea, 31 august 2025. Foto credit: Episcopia Tulcii
Sfințirea Așezământului „Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana” din parohia Poduri, jud. Bacău, 31 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
A XVII – a ediție de șah la Parohia Poduri, jud. Bacău, 31 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Patriarhul Serbiei în mijlocul copiilor la Biserica Sf. Simeon din Belgrad, 31 august 2025. Foto credit: Patriarhia Serbiei

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

