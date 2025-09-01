Săptămâna în imagini: 25 – 31 august 2025

Prin articolul nostru în imagini încercăm să aducem mai aproape viața de zi cu zi, tradițiile, bisericile și momentele de sărbătoare ale comunităților ortodoxe din întreaga lume, surprinse în fotografii în perioada 25 – 31 august 2025.
Paraclisului cu hramul „Sfântul Ierarh Lazăr”, lăcaș de cult pictat de Constantin Buraciuc și Adrian Bernat, a fost sfințit duminică la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, din Suceava. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit o omilie despre…
În Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au început Zilele cultural-duhovnicești ale Protopopiatului Moinești. Acestea se desfășoară în perioada 30 august-16 septembrie și îl au în centru pe Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana, martir al…
Peste 350 de tineri au participat, în perioada 30-31 august, la Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Arhiepiscopia Sibiului, eveniment găzduit de Parohia Vama Buzăului, judeţul Braşov. Potrivit Mitropoliei Ardealului, programul a început sâmbătă, 30 august, cu…
O nouă activitate de donare de sânge va fi organizată de Asociația „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva” marți, 9 septembrie 2025, la Centrul Medical Master din Intrarea Capelei nr.1A, Sector 6, București. Acțiunea…
Episcopia Alexandriei și Teleormanului l-a sărbătorit sâmbătă pe Sfântul Ierarh Alexandru, ocrotitorul eparhiei. Cu această ocazie au fost aduse în pelerinaj moaștele Sf. Haralambie de la Mănăstirea Mega Spileo din Grecia. Manifestările liturgice desfășurate cu…