Săptămâna în imagini: 12 – 19 octombrie 2025

Instantanee de la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, chipuri de pelerini, momente liturgice și de rugăciune, completează selecția noastră de fotografii din lumea ortodoxă din perioada 12 – 19 octombrie 2025.

Procesiune la Catedrala din Roman cu racla în care este ținut veșmântul Sfintei Parascheva, 13 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Priveghere de noapte în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, 13 octombrie 2025. Foto credit: Sabin Simota
Un ipodiacon își aranjează veșmântul la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Transilvăneni Cimitir Mediaș, jud. Sibiu. Foto credit: Ovidiu Tătar
Mănăstirea Dobrești din jud. Timiș, ctitorie a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel din satul natal, în zi de sărbătoare cu ocazia prăznuirii hramului, Sf. Cuvioasă Parascheva. Foto credit: Ioana Gavrilescu
Turlele Catedralei Mitropolitane din Iași văzute prin ochii unui pelerin, 14 octombrie 2025. Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor
Teologul și membrul grupului psaltic Tronos, Mihai Zapodeanu, împărtășește bucuria hirotoniei întru diacon cu familia sa, 14 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Rugăciune la icoana Sfintei Parascheva, Catedrala Patriarhală, 14 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Credincioșii prezenți la hramul Mănăstirii Nera, Sfânta Cuvioasă Parascheva, au primit o iconiță a sfintei, 14 octombrie 2025. Foto credit: Facebook / Neraplant.ro
Ierarhii băcăuani au slujit la hramul Catedralei Arhiepiscopale din Roman de sărbătoarea Sfintei Parascheva, 14 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Ca în fiecare an zeci de mii de pelerini au mers în pelerinaj la Iași de sărbătoarea Sfintei Parascheva, 14 octombrie 2025. Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor
Moaștele Sfintei Parascheva au fost așezate în Catedrala Mitropolitană din Iași, 15 octombrie 2025. Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci
În expoziția de fotografie de la Mănăstirea Cernica, organizată de Agenția de știri Basilica în parteneriat cu lăcașul de cult, au fost adăugate imagini noi. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Vedere citadină cu Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Bacău, 16 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Ansamblul Arhiepiscopal din Roman scăldat în razele soarelui, 18 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Patriarhul Ierusalimului Teofil al III-lea a hirotonit noul stareț al mănăstirii Sfânta Ecaterina și arhiepiscop al Sinaiului, Faran și Rait Simeon în Sfânta Biserică a Învierii lui Hristos din Ierusalim, 19 octombrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului / Studio Sami
Momente de relaxare la mănăstirea românească din Mono, Canada. Foto credit: Mănăstirea Mono
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic binecuvântează cu apă sfințită credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie, 19 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Irina Ursachi
Mitropolitul Clujului împărtășește copiii din Jichișu de Jos, 19 octombrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Copii participând la Sfânta Liturghie la Biserica Icoanei din București, 19 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
O rază de lumină pătrunde prin fereastră în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Ciucurova, jud. Tulcea, 19 octombrie 2025. Foto credit: Episcopia Tulcii
Patriarhul Porfirie al Serbiei dăruiește iconițe credincioșilor din Rakovica, Croația, 19 octombrie 2025. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul stropește cu apă sfințită credincioșii prezenți la sfințirea bisericii Parohiei Podu Turcului 2, jud. Bacău, 19 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

