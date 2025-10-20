Săptămâna în imagini: 12 – 19 octombrie 2025

Instantanee de la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, chipuri de pelerini, momente liturgice și de rugăciune, completează selecția noastră de fotografii din lumea ortodoxă din perioada 12 – 19 octombrie 2025.
Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
