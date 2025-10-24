A început Săptămâna dedicată Alfabetizării în domeniul mass-media și al informației

În perioada 24–31 octombrie 2025, comunitatea internațională marchează ediția cea mai recentă a Săptămânii dedicate Alfabetizării media și în domeniul informației (MIL Week) – iniţiativa anuală organizată de UNESCO care are drept scop sporirea conştientizării, promovarea competențelor de alfabetizare media şi informaţională şi consolidarea rolului cetăţenilor ca utilizatori activi şi critici ai mediilor informaţionale, relatează siteul Organizației Națiunilor Unite.

Ce este alfabetizarea media şi informaţională (MIL)?

Conceptul de MIL cuprinde un set de competenţe – de cunoaştere, atitudini şi valori – care permit persoanelor şi grupurilor să acceseze, să caute, să evalueze, să utilizeze şi să creeze conţinut media şi informaţional.

Alfabetizarea media și informațională (MIL) oferă răspunsuri la întrebările pe care ni le punem cu toții la un moment dat: Cum putem accesa, căuta, evalua critic, folosi și crea conținut în mod responsabil, atât online, cât și offline? Care sunt drepturile noastre în mediul online și offline?

Care sunt aspectele etice legate de accesul și utilizarea informațiilor? Cum ne putem implica, prin media și tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), în promovarea egalității, a dialogului intercultural și interreligios, a păcii, a libertății de exprimare și a accesului la informație?

Scopul este să întărească capacitatea oamenilor de a naviga eficient într-un mediu digital şi informaţional complex, să îşi exercite drepturile legate de informaţie şi tehnologie, şi să participe activ într-o societate bazată pe informaţii.

Tema ediţiei 2025 – „Mințile și AI – MIL în spaţii digitale”

Ediţia din 2025 propune tema „Minds Over AI – MIL in Digital Spaces”, reflectând provocările şi oportunităţile pe care tehnologiile de inteligenţă artificială (IA) le aduc în domeniul informaţiei şi media.

Această temă subliniază necesitatea ca utilizatorii să dezvolte gândire critică şi abilităţi de alfabetizare informaţională într-o epocă în care algoritmii, generarea automată de conţinut şi supraîncărcarea informaţională devin tot mai prezente.

Pentru 2025, conferinţa principală („feature conference”) a MIL Week este organizată în colaborare cu Republica Columbia, în oraşul Cartagena de Indias, în perioada 23–24 octombrie. Conferința de anul trecut a fost găzduită de Iordania.

Evenimentul va fi hibrid (fizic şi online), ceea ce permite o participare globală mai largă.

Iniţiativa are loc într-un moment în care provocările legate de dezinformare, scăderea încrederii în mass-media şi răspândirea tehnologiilor digitale fac alfabetizarea media şi informaţională mai importantă ca oricând, a subliniat Organizația Națiunilor Unite.

Foto credit: Freepik.com

