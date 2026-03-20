Sănătate pentru sate: Lupta împotriva cancerului de col uterin și a bolilor cronice continuă în județul Prahova

Campania „Sănătate pentru Sate” a adus, sâmbătă, echipa de medici voluntari ai Paraclisului Catedralei Naționale în comuna Pădureți din județul Prahova, unde accentul a fost pus pe prevenția cancerului de col uterin și a bolilor cronice.

Un punct central al acțiunii de la Păcureți a fost screening-ul ginecologic. Dr. Cristina Șaptefrați, medic primar ginecologie oncologică, a tras un semnal de alarmă asupra importanței acestor controale:

„Din păcate, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la incidența cancerului de col uterin. Dacă îl depistăm din timp, avem șanse mari să vindecăm pacientele. Prin aceste investigații pot fi descoperite leziuni premaligne sau neoplazice în stadii incipiente.”

Diagnosticarea bolilor cronice în comunitățile izolate

Dincolo de screening-ul oncologic, campania a vizat identificarea și monitorizarea bolilor cronice — afecțiuni cardiace, metabolice sau ortopedice — care, netratate, degradează sever calitatea vieții vârstnicilor din mediul rural.

Localnicii au beneficiat de expertiza unei echipe complexe de medici în: diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, oftalmologie, chirurgie generală, pediatrie, medicină internă, ortopedie și ginecologie. Pe lângă consultul clinic, pacienții au efectuat gratuit ecografii și investigații EKG.

Dănuț Prună, voluntar coordonator, a explicat motivația acestei campanii.

„Campania a ajuns pentru prima dată la Păcureți și s-a dovedit esențială pentru persoanele vârstnice care ajung greu la Ploiești. Mulți localnici suferă de boli cronice și nu au mai fost consultați de ani buni de un specialist. Noi aducem investigațiile direct în comunitate”, a menționat Dănuț Prună.

„Loc de tămăduire” pentru localnici

Pentru comunitatea locală, prezența medicilor a reprezentat mai mult decât un simplu act medical.

Preotul paroh Valeriu Florin Stan a descris evenimentul ca pe un „act de milostenie creștină”, subliniind că, pentru mulți bătrâni, accesul la un medic specialist a devenit, din păcate, un lux din cauza izolării.

Medicii specialiști prezenți, printre care Dr. Sorin Sălăjean (chirurgie și ortopedie) și Dr. Alina Enășoiu (oftalmologie), au subliniat că acest prim contact medical este vital pentru orientarea corectă a pacienților către tratamentele necesare, indiferent dacă este vorba despre patologii oculare frecvente sau afecțiuni care necesită monitorizare pe termen lung.

Bilanțul unei campanii de succes

Campania „Sănătate pentru Sate”, desfășurată în baza protocolului semnat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății, continuă să fie un colac de salvare pentru satele românești.