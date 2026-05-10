Samarineanca s-a umplut de lumină de la Lumina Lumii: PS Timotei Prahoveanul la Centenarul Parohiei Podeanu

„Din Tradiția Bisericii, femeia samarineancă, care s-a numit Fotinia, în limba română Luminița sau Luminătoarea, s-a umplut de lumină din lumina pe care a primit-o de la Lumina Lumii”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Ierarhul a oficiat Liturghia de hram la Parohia Podeanu din Capitală, care și-a cinstit ocrotitorul, pe Sf. Ap. Simon Zilotul. Anul acesta, sărbătoarea coincide cu marcarea Centenarului Parohiei.

Model de propovăduire

În cuvântul de învățătură, ierarhul a amintit că femeia care a stat de vorbă cu Hristos la Fântâna lui Iacob a devenit întocmai cu apostolii, căci a făcut mai mult decât Nicodim, cărturarul căruia Mântuitorul Hristos i-a destăinuit tainele credinței: ea i-a chemat pe toți oamenii din cetatea Sihar să-L cunoască pe Hristos.

„Această izvorâre de învățătură sfântă din cuvintele Mântuitorului avea să ostoiască setea după adevăr a umanității, a celor care așteptau cuvintele Celui Care este Calea, Adevărul și Viața.”

„Tot acestei femei Mântuitorul i S-a descoperit pentru prima dată ca fiind Mesia cel de demult profețit de proroci și așteptat îndelung: Eu sunt cel care vorbește cu tine”, a amintit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Ierarhul a menționat că Sfinții Părinți au tâlcuit cei cinci bărbați pe care i-a avut femeia ca simboluri ale celor cinci triburi asiro-babilonene așezate în pământul Samariei, cu care israeliții din zonă s-au amestecat și de la care au preluat elemente de sincretism religios.

„Tradiția Bisericii ne spune că ea a devenit o mărturisitoare a cuvintelor auzite de la Mântuitorul Hristos”, a spus Preasfinția Sa. „Fotinia, femeia samarineancă, ar putea fi considerată ca ocrotitoare și ca model pentru misionarii Bisericii.”

„Avem și noi misionari care merg departe, peste mări și țări”, a precizat ierarhul, amintind de slujirea clericilor români din diaspora, „misionari care au slujit liturghia printre străini, care au cântat cântarea Domnului în pământ străin, dar care au dorit să fie foarte aproape de Dumnezeu”.

Călătoria către inimă, mai dificilă decât cea la Ierusalim

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit și despre închinarea în duh și în adevăr, amintind că, în vremea când Mântuitorul propovăduia pe pământ, exista obligativitatea ca iudeii să călătorească la Templul din Ierusalim.

„Veniți de departe, iudeii, măcar o dată pe an, aveau această obligație. Ce ar însemna dacă acum Biserica noastră le-ar cere tuturor românilor și celor aflați departe de țara lor să vină o dată pe an obligatoriu la Catedrala noastră de suflet?” s-a întrebat ierarhul.

„Atunci iudeii se supuneau acestui ritual pe care îl considerau obligatoriu și veneau de departe.”

Însă, când propune închinarea în duh și adevăr, „Mântuitorul ne vorbește despre un lucru mult mai greu de împlinit decât o călătorie, chiar și una lungă, de departe”, a subliniat Preasfinția Sa: este vorba despre rugăciunea făcută din toată inima.

Hirotonii și distincții

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l‑a hirotonit diacon pe teologul Ciprian Lucian Lazăr, pe seama Parohiei Parcul Domeniilor‑Cașin, Paraclis Patriarhal, din Capitală.

Diaconul Ioan Virgil Panțuș, angajat la Radio Trinitas, a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Bălteni-Cocioc din județul Ilfov.

Cu prilejul centenarului parohiei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a înmânat distincțiile acordate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Ștefan Popovici, Valeriu Bunea și Georgeta Vlad au primit Diploma cu medalie a Anului omagial al pastorației familiei creștine.

Consiliul parohial a primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, iar Comitetul Parohial a primit Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

Pe tot parcursul slujbei, credincioșii au putut cinsti un fragment din moaștele Sf. Ap. Simon Zilotul, mirele din Cana Galileii.

