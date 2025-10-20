Șahul, joc al minții și al caracterului: Zeci de copii au participat la competiția județeană de la Suceava

În județul Suceava a avut loc sâmbătă Campionatul Județean de Șah Rapid pentru Copii și Juniori, desfășurat în Sala „Mitropolitul Vladimir de Repta” a Centrului Cultural Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul”, din orașul reședință de județ.

Evenimentul, organizat de Clubul Sportiv „Șah” Suceava în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a reunit zeci de copii și tineri pasionați de sportul minții din mai multe localități ale județului.

„Jocul de șah oferă o mulțime de beneficii, atât mintale, cât și sociale”, au precizat reprezentanții Clubului Sportiv „Șah” Suceava, subliniind că acesta contribuie la „dezvoltarea gândirii strategice, îmbunătățirea concentrării, stimularea creativității, învățarea din greșeli, dezvoltarea abilităților sociale, dar și la relaxare și formarea caracterului”.

Cu o tradiție de peste 1.300 de ani, șahul este considerat deopotrivă sport, artă și știință, fiind apreciat pentru capacitatea sa de a forma minți disciplinate și echilibrate.

Participanții au fost împărțiți în opt categorii, în funcție de vârstă și gen: fete și băieți 5–7 ani, 8–10 ani, 11–14 ani și 15–19 ani. Competiția s-a desfășurat într-o atmosferă de bucurie și concentrare, fiecare tânăr având ocazia să își demonstreze abilitățile tactice și gândirea logică.

Prin astfel de inițiative, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sprijină educația integrală a tinerilor, îmbinând formarea intelectuală cu cea morală și spirituală.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților