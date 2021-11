Starețul Putnei: Să postim cu dragoste. Neiubirea noastră poate însemna moarte pentru aproapele. Iubirea ne mână înainte spre Domnul

Arhimandritul Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna, a rostit duminică un cuvânt pentru începutul Postului Nașterii Domnului. El a spus că Evanghelia Samarineanului milostiv ne arată cum să postim: cu dragoste și cu faptele dragostei.

„Cum postim? Cu dragoste. Cum trebuie să postim? Fără răutate. Cum trebuie să fie inima noastră? Ca a samarineanului”, a spus starețul Putnei. „Inima noastră să fie plină de dragoste. Ați auzit părintele îndemnând la citirea capitolului 13 din I Corinteni. Nu este imn mai frumos, pe bună dreptate.”

„Iubiții mei, samarineni suntem chemați să fim, precum Domnul nostru Iisus Hristos. Căci El a fost Samarineanul milostiv prin excelență.”

Arhimandritul a continuat: „Sf. Ioan Evanghelistul, în Epistola I, spune, în capitolul 3, versetul 16: «În aceasta am cunoscut iubirea: Că El [Hristos] Și-a pus sufletul Său pentru noi, și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați». Iată esența Evangheliei de astăzi… Hristos Domnul Și-a pus sufletul pentru noi, iar noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați.”

Iubirea și faptele ei

„Iubirea este cea dintâi poruncă și cea mai mare poruncă. Iubirea este cea care-l creează pe aproapele, este cea care-l face pe aproapele”, a afirmat starețul. „Și veți spune: «Cum adică?»”

„Dacă eu am iubire, atunci cel de lângă mine, cel pe care îl întâlnesc, acela este aproapele meu”, a explicat părintele arhimandrit. „Important este nu doar să ai un simțământ de compătimire față de aproapele și cu aceasta să te mulțumești. Trebuie să te comporți cu milă, adică să înfăptuiești, să pui în practică mila față de aproapele.”

„În fața iubirii nu sunt vrăjmași. Omul care are cu adevărat iubire în inima sa, acela nu are vrăjmași. Și am să duc cumva și mai adânc: omul care are în sine, înăuntrul său dragoste, iubirea lui Hristos, acela niciodată nu găsește pricină absolut nimănui”, a continuat starețul.

„Acela nu grăiește de rău niciodată. Acela nu bârfește. Acela nu clevetește. Acela nu se poartă cu necuviință, ci, absolut cum spune în «imnul dragostei»: Toate le rabdă, toate le suferă, toate le nădăjduiește, toate le crede.”

Atunci când întrerupi comuniunea cu aproapele, refuzând să vorbești cu el, „înseamnă că nu ai iertat în inima ta și drumul tău spre Dumnezeu este un drum pustiu”, a mai precizat arhimandritul.

„De la Ierusalim la Ierihon este un drum pustiu, așa prezintă Evanghelia. Și atunci era un drum pustiu. Și preotul, levitul, ca și creștinul din ziua de astăzi este chemat ca pustietatea să o transforme într-o bucurie. Pustietatea sufletească, căci neiubirea nu este altceva decât o pustietate sufletească”, a subliniat el.

„Lipsa iubirii noastre față de aproapele poate să fie moarte pentru el, cum am văzut în Evanghelie. Dacă samarineanul nu se apleca cu milă, cu dragoste față de cel căzut între tâlhari, [cel din urmă] putea să moară. Deci neiubirea noastră poate să însemne moarte pentru aproapele.”

Înaintăm spre Dumnezeu doar prin iubire

Prin contrast, „adevărata iubire ne mână mereu pe noi înainte, către Domnul, la împlinirea iubirii precum a împlinit-o Domnul”, a explicat arhimandritul.

„Și Domnul știți prea bine ce poruncă ne-a spus. Am auzit în Evanghelia de astăzi: Mergi și fă și tu asemenea. Nu a zis numai: Să faci ceva în parte. Ci: Fă și tu asemenea! Nici mai puțin, nici mai mult, ci comportă-te și tu ca un samarinean milostiv.”

Starețul Mănăstirii Putna a precizat și consecința sustragerii noastre de la a-l iubi pe aproapele și a face fapte de iubire în relație cu el: „Când noi nu mai avem timp de aproapele, … cădem din iubirea lui Dumnezeu. Cădem din iubirea Lui”.

„Iubirea este cea care ne mână pe noi mereu înainte. Omul fără de iubire se împiedică și rămâne pe loc. Sau trece mai departe și aproapele nu mai este aproapele”, a mai avertizat el.

„Facă Bunul Dumnezeu ca postul pe care-l începem, Postul Nașterii Domnului, pe care trebuie să-l ținem cu drag față de Domnul Hristos, Care S-a întrupat și Se întrupează pentru a noastră mântuire, să-l ținem cu drag, cu bucurie – dacă vrem să cunoaștem bucuria Nașterii Domnului. Post cu folos! Țineți rânduiala și veți avea o bună viețuire. Amin”, a încheiat Părintele Stareț Melchisedec Velnic.

