Să avem un rol important în familie şi în comunitatea euharistică: PS Lucian a vorbit despre familia Sf. Vasile cel Mare

Episcopul Lucian al Caransebeșului a vorbit joi, la Catedrala din Caransebeș, despre familia Sfântului Vasile cel Mare și modelul pe care aceasta îl oferă credincioșilor în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

„Pe lângă Sfântul Vasile cel Mare, pe care astăzi Biserica noastră îl pomenește, o cinstim și pe mama Sfântului Vasile, Sfânta Emilia. Totodată, în acest An omagial al pastorației familiei creștine, îi pomenim pe ceilalți sfinți din familia Sfântului Vasile, bunica Sfântului Vasile, Macrina cea Bătrână, Vasile cel Bătrân, tatăl lui, dar și pe frații săi, Macrina cea Tânără, cei doi episcopi, Grigorie de Nyssa și Petru al Sevastiei, dar și pe călugărul îmbunătățit Navcratie”, a amintit ierarhul.

„Să căutăm și noi sfințenia, desăvârșirea și să încercăm să călcăm pe urmele sfinților și iată, astăzi suntem îndemnați să călcăm pe urmele Sfântului Vasile și cei care și-au asumat viața de familie să aibă ca model familia Sfântului Vasile cel Mare, care într-adevăr a căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui şi toate celelalte vedem cum s-au adăugat lor.”

„Să avem un rol important, atât în familia noastră, cât şi în comunitatea euharistică din care facem parte, să apărăm Biserica locală şi Biserica Ortodoxă, să mărturisim Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos prin cuvânt şi faptă şi să rămânem ancorați în poruncile divine, pășind pe urmele sfinților către împărăția Preasfintei Treimi, Împărăția luminii și învierii”, a adăugat Preasfinția Sa.

Catedrala din Caransebeș a fost inițiată de Episcopul Emilian Birdaş, care a reîntemeiat eparhia Caransebeșului. Piatra de temelie a fost pusă în 1996 de Episcopul Laurenţiu Streza, astăzi Mitropolitul Ardealului, iar sfântul lăcaș a fost sfințit în 2010 de Patriarhul Daniel. Hramul principal este „Învierea Domnului”.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului