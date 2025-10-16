S-au decernat premiile „FOTOGEOGRAFICA 2025”

Salonul Național de Fotografie „Fotogeografica 2025” s-a deschis, miercuri, la Biblioteca Națională a României.

Cu această ocazie, s-au decernat și premiile aferente competiției de anul acesta.

Categoria elevi/studenți

Secțiunea patrimoniu cultural:

Locul I. Paul Herbei. Biserica Înconjurată (Ionești, județul Arad)

Locul II. Alexandra Vereș. Tulnicul, sunetul viu al Apusenilor (Câmpeni, județul Alba)

Locul III. Alexandra Ioana Grigore, Pre-iarna (Peștera, județul Brașov)

Secțiunea peisaj natural

Locul I. Matei Mărăcineanu. Prin ceață (Moieciu, județul Brașov)

Locul II. Albert Roland Bartha. Tara mea (Viile Dejului, județul Cluj)

Locul III. Paul Herbei. Reflexii în munți (Munții Retezat, județul Hunedoara)

Secțiunea wildlife

Locul I. Matei Mărăcineanu. Eleganță (Chiajna, județul Ilfov)

Locul II. Alexandra Ioana Grigore. Camuflaj (Lacul Sfânta Ana)

Locul III. Vladimir Mașnitz. Ora mesei (Parcul Alexandru Ioan Cuza, București)

Categoria open

Secțiunea patrimoniu cultural

Locul I. Cornelia Gherguț. Broboada bunicii (Iași)

Locul II. Ovi D Pop. Capela colorata (Kigye, județul Satu Mare)

Locul III. Daniela Urs. Inocență (Bogdan Vodă, județul Maramureș)

Secțiunea peisaj

Locul I. Ștefan Chirobocea. Dansul fulgilor (Pasul Bratocea, județul Brașov)

Locul II. Laszlo Potozky. Iarna sculptează (Vârful Mădăraș, județul Harghita)

Locul III. Oana Ionescu. Primele raze (Fundatura Ponorului, județul Hunedoara)

Secțiunea wildlife

Locul I. Daniela Urs. Îngerul apusului (Tăureni, județul Mureș)

Locul II. Andrei Mureșan. Inocență (Chinari, județul Mureș)

Locul III. Kis Szilveszter. Leagănul elementelor primordiale (Joseni, județul Harghita)

Premianții FOTOGEOGRAFICA 2025 vor participa în cadrul proiectului România Student Tour – program național de redescoperire și promovare a valorilor patrimoniului natural și cultural al Romaniei, la realizarea celui de al 18-lea album din colecția Țările Țării, intitulat Pe Argeș în sus, ce se va desfășura în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Salonul de fotografie este deschis în perioada 15 octombrie – 12 noiembrie și reunește o selecție dintr-un număr de peste 1800 de fotografii înscrise de cei 275 participanți din toată țara.

Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în parteneriat cu Biblioteca Națională a României.

Foto credit: Fotogeografica

