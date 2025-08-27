Run For Life invită la noi trasee în natură pentru a susține femeile însărcinate aflate în situații vulnerabile

Asociația Life Call organizează în data de 27 septembrie a patra ediție a evenimentului sportiv caritabil Run For Life, care se va desfășura pentru prima dată în Dumbrava Vlăsiei – Balotești, cu trasee desenate în inima Codrilor Vlăsiei, către Snagov. Mesajul adresat femeilor însărcinate aflate în situații vulnerabile a rămas același:

„Să susțină viața și să fie stăpâne pe ele, să aibă încredere în ele și în Dumnezeu în primul rând, pentru că, în lumea asta, Tatăl principal este Dumnezeu, apoi tatăl biologic cu care s-a creat copilul”, a transmis Monica Dobrilă, o beneficiară a asociației, în cadrul Galei Bunei Vestiri, în 2024.

Scopul evenimentului este ajutorul acordat femeilor însărcinate aflate în situații vulnerabile, prin construirea Centrului Maternal Life Call, un loc unde acestea vor putea găsi siguranță, sprijin și o nouă șansă.

Construirea Centrului Maternal Life Call

Centrul va fi unul dintre cele mai mari din țară, cu o suprafață construită de 2500 mp și va include camere de găzduire, spații comune, sală de mese, creșă, cabinete de consiliere, o sală de exerciții fizice dedicate perioadei prenatale și postnatale și ateliere de formare profesională.

Femeile aflate în criză de sarcină vor primi adăpost, hrană, îngrijire medicală, consiliere psihologică și suport emoțional, pentru a-și putea construi un drum nou, demn și sigur, alături de copilul lor.

Cinci curse potrivite pentru toate vârstele

Run For Life propune cinci curse potrivite pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire:

Long Run – 22 km

Medium Run – 12 km

Short Run – 6 km

Family Run – 3 km

Kids Run – 200–800 m, ultimele două fiind susținute de Edenland Park.

Înscrieri Înscrierile se pot face online, accesând următorul link.

Cei care nu pot fi prezenți fizic pot sprijini proiectul printr-o donație accesând acest link.

Provocare pentru școli și grădinițe

Organizatorii lansează în acest an o provocare pentru școli și grădinițe.

Instituția care va aduce cei mai mulți participanți va fi premiată public și va beneficia de o sesiune educațională marca Varta România despre reciclare, de bilete-surpriză la muzee și teatre, toate instituțiile participante urmând a fi recunoscute drept Parteneri Educaționali Run For Life.

Participarea la Run For Life este încurajată de următorii parteneri și sponsori: AQUA Carpatica, Vitamin Aqua, Gold Nutrition, 18GYM, ASEVI, Dumbrava Vlăsiei, Flanco, Mega Image, Sport Guru, STR8, Fundația „Mâine va fi bine”, Vatra și mulți alții.

Cine sunt ambasadorii?

În acest context, mai mulți ambasadori duc mesajul evenimentului mai departe în comunitățile de alergători: Amalia Florentina Ardeleanu, Aifer Ibadula, Andra Novitchi, Béres Hunor, Bogdan Toader, Dan Alexandru Hriscu, Florin Simion, Robert Necula, Ioana Bianca Scarlat, Andrei Bogaci, Robert Herman, Gabriel Umerto Mirea, Cornel Râpă și Irina Popa Chirescu.

Foto credit: Run For Life / Facebook