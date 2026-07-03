Romfilatelia a lansat o emisiune de mărci poștale cu tema „România, 70 de ani în UNESCO”

Emisiunea de mărci poștale România, 70 de ani în UNESCO, alcătuită din patru mărci poștale și un plic „prima zi”, este introdusă în circulație, începând de joi, de Romfilatelia și Poșta Română.

Emisiunea promovează patru dintre obiceiurile și manifestările tradiţiei românești înscrise în lista UNESCO: doina (octombrie 2009), ceramica de Horezu (decembrie 2012), scoarța (decembrie 2016), cea mai recentă fiind cobza, înscrisă în decembrie 2025.

Mărci poștale

Doina (6,50 lei) omagiază creaţiile literare reprezentative, specific românească, care îmbogăţește folclorul alături de basme, balade și altele. De asemenea, doina este o operă lirică în versuri în care se exprimă o gamă largă de sentimente, caracterizate prin profunzime și interpretate pe o melodie.

(6,50 lei) omagiază creaţiile literare reprezentative, specific românească, care îmbogăţește folclorul alături de basme, balade și altele. De asemenea, doina este o operă lirică în versuri în care se exprimă o gamă largă de sentimente, caracterizate prin profunzime și interpretate pe o melodie. Ceramica de Horezu (11 lei) omagiază un meșteșug tradiţional unic, practicat atât de bărbaţii, cât și de femeile din partea de nord a judeţului Vâlcea, procesul de fabricaţie fiind divizat.

(11 lei) omagiază un meșteșug tradiţional unic, practicat atât de bărbaţii, cât și de femeile din partea de nord a judeţului Vâlcea, procesul de fabricaţie fiind divizat. Scoarţa (16 lei) omagiază un produs al gospodăriei țărănești tradiționale integrat în marea familie a ţesăturilor din lână, utilitar-decorative, destinate protejării și înnobilării spaţiului de locuit. Ţesutul scoarţelor se face în războiul orizontal sau în cel vertical prin întrepătrunderea firelor de lână.

(16 lei) omagiază un produs al gospodăriei țărănești tradiționale integrat în marea familie a ţesăturilor din lână, utilitar-decorative, destinate protejării și înnobilării spaţiului de locuit. Ţesutul scoarţelor se face în războiul orizontal sau în cel vertical prin întrepătrunderea firelor de lână. Cobza omagiază un instrument muzical tradițional care prin valoarea artistică și culturală, este înscris în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Imaterial UNESCO.

Romfilatelia mulțumește partenerilor instituționali – Comisia Națională a României pentru UNESCO, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” și Muzeul Național al Țăranului Român – pentru sprijinul documentar acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a fost înființată în anul 1945. Din 27 iulie 1956, printre membrii UNESCO se numără și România.

Foto credit: Romfilatelia