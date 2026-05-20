Episcopul Ambrozie a sfințit o biserică în jud. Giurgiu: Lăcașul de cult a primit hramul Sf. Dionisie de la Colciu

Episcopul Ambrozie al Giurgiului a sfințit duminică biserica din localitatea Drugănescu, după finalizarea lucrărilor de restaurare și consolidare a edificiului. Cu acest prilej, lăcașul de cult a primit și hramul Sf. Dionisie de la Colciu.

„Este un moment de mare bucurie pentru locuitorii comunei, pentru preoții care păstoresc aici și pentru autoritățile locale. Sunt recunoscător, mai întâi de toate bunului Dumnezeu, pentru că ne-am vrednicit ca această minunată biserică să fie restaurată”, a subliniat Preasfinția Sa.

Slujba de sfințire a fost urmată de oficierea Sfintei Liturghii, unde ierarhul a hirotonit un preot și a explicat că omul este chemat să descopere adevărata lumină a vieții.

„Duminica Orbului este o duminică la care trebuie să medităm și să vedem cu adevărat lucrurile care au consistență, lucrurile care cu adevărat contează”.

„Credeți în Lumină ca să fiți fii ai Luminii”, a îndemnat Preasfințitul Părinte Ambrozie, amintind și cuvintele Mântuitorului: „Eu sunt Lumina lumii”.

Istoria lăcașului de cult

Părintele paroh Lucian Neacșu a evocat istoria bisericii și a prezentat etapele prin care aceasta a trecut până la restaurare.

„Ctitoria a fost zidită și înălțată în cinstea poporului român de marele vornic Gavril Drugănescu, în anul 1723. Timpul așternut peste această Sfântă Biserică a necesitat ca noi să obținem un proiect european de restaurare, consolidare și punere în circuitul turistic”, a declarat părintele paroh pentru Trinitas TV.

Pe lângă hramul închinat Sfântului Dionisie de la Colciu, biserica a primit și hramurile Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfânta Maria Brâncoveanu.

