Românii din Wurzburg au oferit o sută de pachete cu alimente mai multor familii din județul Constanța

Parohia „Sfântul Andrei” din Würzburg, Germania, a oferit o sută de pachete cu alimente familiilor cu posibilități materiale reduse din județul Constanța.

Acțiunea a fost posibilă datorită generozității românilor din comunitate, care au răspuns la apelul protosinghelului Ghelasie Păcurar.

Pachetele cu alimente au fost oferite în Duminica Intrării Domnului în Ierusalim familiilor din municipiul Constanța și din localitățile Nazarcea și Castelu.

De asemenea, Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Wurzburg, a oferit, în toamna anului trecut, 200 de ghiozdane complet echipate pentru copiii din familii cu posibilități materiale reduse din Arhiepiscopia Tomisului și din Episcopia Basarabiei de Sud.

Astfel de activități filantropice sunt organizate frecvent de parohiile ortodoxe românești din străinătate în preajma marilor sărbători.

Sursă foto: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord