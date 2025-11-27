Românii din Voivodina au sărbătorit Ziua Națională la Consulatul de la Vârșeț

Românii din Voivodina au celebrat luni Ziua Națională a României în cadrul recepției oficiale organizate la Consulatul General al României la Vârșeț.

Evenimentul a reunit peste 350 de români din regiunea Voivodina și reprezentanți ai autorităților române și sârbe, precum și ai Episcopiei Daciei Felix.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a subliniat importanța momentelor aniversare pentru întărirea unității și solidarității românilor, valori fundamentale ale identității naționale.

Excelența Sa Anca Corfu, Consulul General al României la Vârșeț, a vorbit despre semnificația zilei de 1 Decembrie și a mulțumit autorităților sârbe și române pentru sprijinul acordat comunităților românești, reafirmând angajamentul instituției de a rămâne aproape de românii din Serbia.

Contribuția culturală a românilor

Printre invitați s-a numărat Dragana Mitrović, primarul orașului Vârșeț, care a felicitat comunitatea românească și a subliniat sprijinul administrației locale pentru promovarea tradițiilor și identității românești din municipiu.

Tomislav Žigmanov, vicepreședintele Guvernului Provinciei Autonome Voivodina, a exprimat aprecierea față de contribuția culturală și civică a românilor din provincie, evidențiind rolul lor în păstrarea multiculturalității specifice Voivodinei.

Seara s-a încheiat într-o atmosferă festivă, printr-un program artistic susținut de interpretele Simona Mazăre și Narcisa Băleanu, care au încântat publicul cu cântece patriotice și colinde tradiționale, introducând participanții în atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix