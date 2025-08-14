Românii din Malaga au propria biserică: PS Timotei al Spaniei și Portugaliei a sfințit-o

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a oficiat slujba de binecuvântare a noului lăcaș de cult al Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Málaga.

Noul lăcaș de cult, achiziționat prin contribuția membrilor comunității parohiale și amenajat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, devine de astăzi proprietatea parohiei și loc de rugăciune permanent pentru credincioși.

Au mai slujit arhid. Spiridon Burlacu, consilier economic eparhial, și pr. paroh Dimitrie-Mugurel Onica. La eveniment a fost prezent Cosmin Mitrea, Consul General al României la Sevilla.

El nu ne părăsește

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei a vorbit despre minunea umblării pe mare a Mântuitorului, relatată în Evanghelia după Matei, subliniind puterea credinței și prezența permanentă a lui Hristos alături de cei care se încred în El:

„Deși păcătuim și Îl supărăm pe Dumnezeu, El nu ne părăsește. Când ne îndepărtăm de El, încercările vieții ne devin potrivnice. Corabia ucenicilor simbolizează Biserica, mereu înfruntată de lume. Dar Biserica suntem toți, nu doar ierarhia. Dacă privim mereu spre Hristos și avem credință, vom trece prin valurile vieții fără să ne afundăm.”

În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în slujba credincioșilor din Málaga, Preasfințitul Părinte Timotei i-a oferit părintelui Mugurel Crucea „Sfântul Apostol Iacob”. Părintele paroh a mulțumit ierarhului pentru distincția acordată și a exprimat recunoștința sa față de întreaga comunitate.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei