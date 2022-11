Românii din Austria, pelerini în Țara Sfântă cu Basilica Travel. Liturghie în Biserica Sfântului Mormânt

Patruzeci de români din Austria au mers în pelerinaj în Țara Sfântă la finalul lunii octombrie. Călătoria a fost organizată de Preotul Emanuel Nuțu din Viena, prin Agenția de Pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române.

În cele șase zile de pelerinaj au fost vizitate locurile sfinte și rememorate momentele esențiale din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos și din istoria mântuirii, la Nazaret, Betleem, Iordan, Galileea, Tabor, Ierusalim șamd.

Punctul culminant al pelerinajului l-a constituit slujirea preoților și participarea pelerinilor cu mic cu mare la Sfânta Liturghie de noapte în Biserica Sfântului Mormânt, relatează Pr. Cătălin Florin Soare, unul dintre pelerini.

Din grupul de pelerini au făcut parte 14 copii și tineri.

„A fost o experiență unică, atmosfera a fost foarte liniștitoare și multă energie pozitivă! M-am simțit ca acasă și nu am mai vrut să plec din țara asta! Am învățat lucruri foarte interesante și importante! Și am simțit că m-am apropiat mult mai mult de Dumnezeu și am făcut un pas înainte în viață”, a spus David în vârstă de 14 ani.