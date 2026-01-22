România celebrează prin cultură 120 de ani de relații diplomatice cu Egiptul

România participă în perioada 22 ianuarie – 3 februarie la cea de-a 57-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Cairo. Evenimentul marchează 120 de ani de relații diplomatice între România și Republica Arabă Egipt.

Standul României a fost vizitat miercuri de premierul egiptean Moustafa Kamal Madbouly. Prim-ministrul Egiptului a fost primit de Demeter Andras Istvan, ministrul Culturii.

Totodată, la eveniment a participat și doamna Olivia Toderean, Ambasador al României în Republica Arabă Egipt.

Publicul poate descoperi la standul României autori români din literatura contemporană. Pe lângă lansările de carte și atelierele pentru copii, vizitatorii sunt invitați să exploreze tradițiile românești prin expoziții de fotografie și spectacole de dans popular.

Cooperare culturală

Demeter Andras Istvan a avut și o întâlnire cu omologul său egiptean, Ahmed Hanno, la târgul de carte.

Cei doi oficiali au convenit asupra semnării unui Memorandum de Înțelegere. Documentul deschide noi căi de colaborare culturală. Proiectul va facilita publicului larg accesul la valorile culturale ale celor două popoare.

„Această întâlnire confirmă dorința ambelor părți de a transforma dialogul cultural româno-egiptean într-o cooperare structurată, orientată spre proiecte și rezultate pe termen lung”, a transmis Ministerul Culturii pe Facebook.

Actul diplomatic pune un accent deosebit pe colaborări între instituții culturale din cele două țări, susținerea traducerilor și a creației literare și cooperare în domeniul patrimoniului cultural.

Târgul Internațional de Carte de la Cairo reprezintă un reper global. În anul 2025, a înregistrat un număr record de 5,5 milioane de vizitatori.

