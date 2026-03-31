Celebrăm trecutul și clădim viitorul: România marchează 70 de ani de activitate în cadrul UNESCO

România aniversează șapte decenii de activitate în cadrul UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) printr-o serie de evenimente. Manifestările sunt reunite sub genericul „UNESCO 70 România – celebrăm trecutul clădind împreună viitorul”.

Activitățile se vor desfășura între lunile martie și decembrie și vor aduce în atenția publicului inițiative din domeniile educației, culturii, științei și comunicării.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, programul are ca obiectiv principal punerea în valoare a proiectelor dezvoltate, precum și evidențierea contribuției pe care țara noastră a avut-o, de-a lungul timpului, în cadrul organizației.

„Este o celebrare a creativității oamenilor care au reușit să transforme materialul geologic în practici sau industrii, cu impact economic, social și cultural – la nivel local, regional sau internațional”, se precizează în comunicat.

Deschiderea oficială a seriei de evenimente a fost marcată luni prin expoziția „Stone Made Objects”, care a reunit obiecte din peste 30 de Geoparcuri Internaționale UNESCO din Europa.

Programul complet al evenimentelor este disponibil aici.

România este membru UNESCO din data de 27 iulie 1956, având în prezent 11 situri înscrise în Lista Patrimoniului Mondial.

Foto credit: Facebook / UNESCO