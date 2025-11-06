Bucurie pentru românii din Seleuș (Serbia): PS Ieronim a sfințit biserica „Pogorârea Sfântului Duh”

Comunitatea românească din Seleuș, Serbia, a trăit un moment de bucurie, duminică, atunci când Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a sfințit lăcașul cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din localitate.

Potrivit Episcopiei Dacia Felix, ierarhul a efectuat rânduiala sfințirii, după care a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de clerul eparhiei și cu numeroși credincioși veniți să ia parte la acest moment istoric pentru comunitatea românească din Seleuș.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Ieronim a accentuat valoarea spirituală a Bisericii drept loc al prezenței divine în sânul comunității, invocând pericopa evanghelică din această duminică.

Ierarhul a precizat că acest spațiu sacru este cel în care „Dumnezeu privește neîncetat spre rugăciunile înălțate aici de cler și popor”, recomandând credincioșilor să cultive în permanență credința și legăturile frățești.

Felicitări din partea reprezentanților statului român

Evenimentul a reunit autorități locale și pe Excelența Sa, doamna Anca Corfu, Consulul General al României la Vârșeț, care a adresat felicitări comunității pentru loialitatea și rezistența în păstrarea credinței.

În încheiere, părintele Cosmin Baba, parohul bisericii din Seleuș, a exprimat mulțumiri, subliniind preocuparea susținută a Episcopului Daciei Felix pentru toate parohiile din eparhie, cu o atenție deosebită acordată credincioșilor din Seleuș – o comunitate românească istorică și consolidată în Voivodina.

Ca gest de recunoștință pentru eforturile pastoral-administrative depuse, Preasfințitul Părinte Ieronim l-a hirotesit iconom pe părintele Cosmin Baba, conferindu-i această distincție în semn de apreciere pentru angajamentul și sacrificiul său în serviciul Bisericii.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix

