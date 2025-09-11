Revista „Lumină lină/Gracious light”, fondată la New York, a aniversat 30 de ani de la prima apariție

Părintele Theodor Damian a aniversat 30 de ani de la apariția revistei „Lumină lină/Gracious light”, fondată și editată la New York, în data de 4 septembrie, la Muzeul Național al Literaturii Române din București.

Evenimentul a reunit scriitori, critici literari, filosofi, manifestarea fiind moderată de criticul Marian Nencescu, președintele Filialei Presa Culturală din cadrul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Printre cei care au luat cuvântul s-au numărat scriitoarea Mihaela Albu, criticii literari Nicolae Georgescu și Florentin Popescu, poetul Dan Anghelescu și filosoful Ioan N. Roșca.

O publicație care unește români din diaspora

Invitații au evidențiat efortul constant al părintelui Theodor Damian, paroh al Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Astoria – New York, în susținerea unei publicații care reunește români din diaspora.

Cu această ocazie, părintele Damian a lansat patru volume proprii publicate în 2025: „A sosit clipa” (poezie), „Cuvânt însetat de tăcere/Words longing for silence” (poezie bilingvă, tradusă de Lidia Vianu), „Glose literare” și „Semnale literare” (cronici).

Totodată, a fost prezentat cel mai recent număr al revistei „Symposium”, publicație anuală a Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality din New York, fondată de același autor și dedicată scriitorilor și teologilor români din diaspora.

Diplomă de excelență

În semn de apreciere pentru întreaga activitate culturală și pastorală, părintele Theodor Damian a primit o diplomă de excelență din partea Academiei Oamenilor de Știință din România, prin doamna Doina Banciu, președinta instituției.

Părintele Damian a vorbit cu emoție despre întâlnirea cu prietenii din România și despre rolul pe care l-a avut cultura română în formarea comunității românești din America.

A amintit etapele importante ale activității sale, a oferit o analiză istorică a diasporei românești și a pledat pentru susținerea românilor plecați din țară prin politici guvernamentale coerente.

A subliniat și rolul Muzeului Național al Literaturii Române ca instituție ce readuce în atenția publicului valorile românești din diaspora.

„Un capăt al podului de peste Ocean este aici, în această sală și cum să nu fiu impresionat când văd aici oameni de mare calitate cu care am colaborat de-a lungul vremii”, a spus părintele.

La final, participanții au primit cărți și reviste cu autograf și au avut ocazia de a intra în dialog direct cu autorul și editorul revistei aniversate.

Foto credit: Ziarul Lumina