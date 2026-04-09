Revista „Binele de știut”: Martie 2026

Prima zi a lunii martie a coincis cu prima duminică din Postul Mare. Deși întreaga perioadă a fost marcată de ascetismul postului, ne-am bucurat de Sărbătoarea Bunei Vestiri și de venirea primăverii. Noul număr al publicației noastre lunare reiterează câteva dintre resursele valoroase dedicate acestei perioade.

În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți:

Articole dedicate duminicilor din Postul Mare;

Galerii foto de la evenimente importante;

Cele mai apreciate materiale grafice din luna martie;

Noutăți din diaspora ortodoxă;

Și multe altele.

De ce o revistă bazată pe conținut deja publicat?

Revista Agenției de știri Basilica oferă o retrospectivă clară și coerentă a lunii trecute, reunind articole publicate pe site și pe social media. Deși este disponibilă doar în format digital, aspectul minimalist transformă lectura într-un moment de liniște într-o lume digitală agitată.

Nu uita că majoritatea paginilor includ un cod QR. În lipsa unui alt dispozitiv, poate fi folosit și linkul inserat direct peste imaginea codului.

Descarcă revista, în format PDF.