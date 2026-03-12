Revista „Binele de știut”: Februarie 2026

Evenimentul central al lunii februarie 2026 a fost proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce. La finalul lunii am intrat în Postul Mare, prima săptămână fiind marcată de săvârșirea Canonului cel Mare în toate bisericile din Patriarhia Română.

În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți:

– Articole dedicate Postului Mare;

– Galerii foto de la evenimente importante;

– Cele mai apreciate materiale grafice din luna februarie;

– Noutăți din diaspora ortodoxă;

– Și multe altele.

De ce o revistă bazată pe conținut deja publicat?

Revista Agenției de știri Basilica oferă o retrospectivă clară și coerentă a lunii trecute, reunind articole publicate pe site și pe social media. Deși este disponibilă doar în format digital, aspectul minimalist transformă lectura într-un moment de liniște într-o lume digitală agitată.

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