Revista „Binele de știut”: Decembrie 2025

Luna decembrie, al cărei eveniment central este Nașterea Domnului, aduce în paginile revistei „Binele de știut” o reflecție asupra bucuriei pe care această sărbătoare o aduce în viețile noastre. Încheiem anul cu articole retrospective, rememorând momentele semnificative, evenimentele și proiectele care ne-au însoțit pe parcursul anului 2025.

În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți:

Articole dedicate Nașterii Domnului;

Galerii foto de la evenimente importante;

Retrospectivele anului 2025;

Cele mai apreciate materiale grafice din luna decembrie;

Noutăți din diaspora ortodoxă;

Și multe altele.

De ce o revistă bazată pe conținut deja publicat?

Revista Agenției de știri Basilica oferă o retrospectivă clară și coerentă a lunii trecute, reunind articole publicate pe site și pe social media. Deși este disponibilă doar în format digital, aspectul minimalist transformă lectura într-un moment de liniște într-o lume digitală agitată.

Nu uita că majoritatea paginilor includ un cod QR. În lipsa unui alt dispozitiv, poate fi folosit și linkul inserat direct peste imaginea codului.

Descarcă revista, în format PDF.