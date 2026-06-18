Reșița a găzduit un eveniment comemorativ la împlinirea a 75 de ani de la deportările în Bărăgan

Reșița a găzduit miercuri un eveniment comemorativ la împlinirea a 75 de ani de la deportările în Bărăgan, informează Radio România.

Manifestarea a reunit foști deportați, istorici, reprezentanți ai autorităților și ai societății civile, care au evocat suferințele îndurate de zecile de mii de persoane strămutate forțat în vara anului 1951.

Organizată cu prilejul Zilei Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist, comemorarea a adus în atenție mărturiile celor care au fost obligați să își părăsească locuințele și să își refacă viața în condițiile aspre din Câmpia Bărăganului.

Mărturii despre anii petrecuți în Bărăgan

Președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România – Filiala Caraș-Severin, Cornelia Fetea, a subliniat modul în care a fost pusă în aplicare operațiunea de deportare și greutățile întâmpinate de familii: „Noi am fost programați pentru destine frânte, dar să știți că n-am fost înfrânți niciodată”.

„Ne-am dus în Bărăgan, ne-au îmbarcat în vagoane de vite, am mers pe căldură, pe soare torid. Fără apă, fără hrană, fără nimic”, a spus Cornelia Fetea.

Totodată, Directorul Muzeului Banatului Montan, istoricul Livia Magina, a arătat importanța cunoașterii situației deportărilor, cunoscute și sub denumirea de „Rusaliile Negre”.

„Toate cele peste 40.000 de persoane care au ajuns în Bărăgan au urmași care pot să spună experiențele lor, experiențele familiilor și consecințele unui regim care și-a dorit o uniformizare economică și socială”.

Apel la memorie și responsabilitate

Prefectul județului Caraș-Severin, Cristian Gâfu, a subliniat curajul foștilor deportați de a împărtăși generațiilor actuale experiențele prin care au trecut: „E important pentru noi să cunoaștem, ca să nu permitem să se repete greșelile de atunci”.

Manifestările comemorative dedicate victimelor deportărilor au fost organizate și la Oravița, prin momente de rugăciune și reculegere pentru cei care au suferit în urma represiunii comuniste.

Seria de manifestări a fost organizată de Asociația Foștilor Deținuți Politici și a Victimelor Dictaturii Comuniste din România – Filiala Caraș-Severin, Forumul Democratic al Germanilor din România și Universitatea Babeș-Bolyai – Centrul Universitar Reșița.

Foto credit: Radio România – Reșița