Recunoștință pentru 21 de ani de activitate: O angajată din Administrația Patriarhală, distinsă de Patriarhul Daniel

Mariana Mircea, angajată a Administrației Patriarhale, a fost distinsă joi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu Ordinul „Crucea Sfânta Maria Brâncoveanu”, ca semn de recunoștință pentru cei 21 de ani de activitate.

Distincția a fost acordată în cadrul ședinței Permanentei Consiliului Național Bisericesc, la propunerea părintelui consilier patriarhal George Alexandru Lepădatu, coordonator al Sectorului Economic-Financiar.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, i-a înmânat ordinul doamnei Mariana Mircea și a evidențiat activitatea îndelungată.

„Domnia sa a activat timp de 21 de ani în cadrul Sectorului Economic-Financiar, din anul 2005 până în prezent, dovedind în întreaga perioadă o deosebită responsabilitate, conștiinciozitate și profesionalism”.

„Îi adresăm pe această cale sincere felicitări, mulțumiri pentru întreaga dăruire și îi dorim multă sănătate, liniște și binecuvântare în noua etapă a vieții sale”, a subliniat Preasfinția Sa.

Evenimentul a marcat și încheierea activității profesionale a Marianei Mircea, care se va pensiona în acest an.

