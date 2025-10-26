Recunoaștem sfințenia bisericii de zid, dar să nu uităm că toți suntem o casă a lui Dumnezeu, spune PS Teofil de Iberia

„Iubiții mei, ceea ce vreau eu să vă pun la suflet în această seară este întâi de toate faptul că noi toți suntem o casă a lui Dumnezeu, fiecare în parte”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, duminică, la sfârșitul slujbei de Priveghere pentru sărbătoarea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou oficiată la Altarul Exterior al Catedralei Patriarhale.

„Aceeași sfințenie cu care a fost sfințită Catedrala Națională și toate bisericile ortodoxe se află și pe fiecare creștin ortodox, pentru că, în momentul botezului, toți am fost sfințiți cu apă sfințită și cu Sfântul și Marele Mir, am fost unși pe toate mădularele trupului nostru.”

Cinstirea bisericii de zid

„Și noi recunoaștem sfințenia bisericii de zid și avem mare evlavie, dar, din nefericire, uităm că aceeași sfințenie apasă și asupra noastră din momentul botezului. Deci noi, toți, am devenit o casă sfântă a lui Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

Ierarhul a vorbit despre sfințirea Catedralei Naționale, oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în prima parte a aceleiași zile.

Dar al poporului binecuvântat de Dumnezeu și redat în dar oamenilor

„Până la momentul Sfințirii am văzut Catedrala aceasta ca pe un dar al poporului român cel binecredincios de pretutindeni, pe care îl pune înaintea lui Dumnezeu în semn de recunoștință pentru binefacerile pe care mereu și cu îmbelșugare le-a revărsat și le revarsă peste noi”, a spus Preasfinția Sa.

„De asemenea, am văzut până la momentul Sfințirii această Catedrală un rod al binecuvântatei slujiri patriarhale a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și mă gândesc că prin această mare și sfântă lucrare și prin multe alte remarcabile realizări Preafericirea Sa rămâne în istorie ca un mare patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și nu numai, al Ortodoxiei Universale.”

„Dar, după momentul Sfințirii, Catedrala a devenit darul lui Dumnezeu pentru noi, toți, cu adevărat a devenit Catedrala Mântuirii Neamului, pentru că oricine va intra în ea cu siguranță se va întâlni cu Bunul Dumnezeu, se va întâlni cu frumusețea Împărăției lui Dumnezeu”, a adăugat părintele arhiereu vicar.

Preasfinția Sa a spus că a cunoscut personal cazuri de oameni care s-au convertit la Ortodoxie doar intrând într-o biserică, văzând frumusețea icoanelor și simțind acea „pace care nu este din această lume”.

Cinstirea Bisericii ca adunare a sfinților

„Dar acum, în această seară, ne-am mutat aici, pe Colina Bucuriei, la un alt pelerinaj, unde am venit să cinstim Biserica cea vie a lui Dumnezeu, să-i cinstim pe Sfinții Săi, pe Cuviosul Dimitrie și pe toți ceilalți sfinți ale căror sfinte moaște se află acolo, în baldachin, și pe toți sfinții care din veac au bineplăcut lui Dumnezeu. Toți sunt împreună și sunt împreună cu noi în ceasul acesta, la această slujbă de priveghere”, a continuat ierarhul.

„Așadar, deodată, la acest mare pelerinaj, la această zi măreață de sărbătoare, am cinstit biserica de zid, casa lui Dumnezeu, dar și Biserica cea vie, pe sfinții lui Dumnezeu.”

Sfințenia, tot dar al lui Dumnezeu

„Dar această sfințenie, iubiții mei, nu este doar un privilegiu al lor, ci este un dar a lui Dumnezeu și o chemare pentru noi, toți, pentru toți cei botezați”, a subliniat Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia.

„Sfințenia aș zice că nu este altceva decât firescul vieții omului, dar firescul așa cum îl gândește Dumnezeu, așa cum l-a dorit Dumnezeu atunci când l-a creat pe om și cum ne-a redescoperit acest firesc în persoana Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.”

Hristos S-a dăruit pe Sine oamenilor

În ultima parte a omiliei, Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei a aprofundat înțelesul chemării creștinului – aceea de a se uni cu Dumnezeu, adică a se hrăni cu El: „Zice Mântuitorul Hristos: Eu sunt Pâinea cea vie care M-am pogorât din cer să Mă dau hrană lumii, Trupul Meu este adevărata mâncare, Sângele Meu adevărata băutură, cine nu va mânca Trupul Meu și nu va bea Sângele Meu nu va avea viață întru el.”

„Iată, Domnul nu a venit să aducă în această lume o nouă religie sau o nouă morală, nu a venit să schimbe orânduirile politice, ci a venit să se dăruiască pe Sine ca hrană, ca Viață a vieții noastre”, a explicat Preasfinția Sa.

„El nu i-a trimis pe apostoli la propovăduire cu o carte în mână, nu le-a dat în mână Biblia, ca să îi trimită la propovăduire, ci S-a dat pe Sine la Cina cea de taină. A zis: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu.”

„Deci Hristos ni Se dăruiește nouă, tuturor, ca mâncare, ca hrană, pentru că El știe că noi singuri nu putem să facem cele bune, să împlinim voia lui Dumnezeu, să împlinim poruncile lui Dumnezeu. A și zis-o: Fără de Mine nu puteți face nimic”, a mai subliniat ierarhul.

„Deci, sfințenia, iubiții mei, este pentru noi, toți, și este la îndemână a tuturor. Trebuie doar să ne-o dorim”, a încheiat Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia.

Programul manifestărilor de hramul Catedralei Patriarhale continuă luni, în ziua de pomenire a Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, cu Sfânta Liturghie oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la Altarul Exterior al Catedralei Patriarhale.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu