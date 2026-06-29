Recomandări pentru perioadele de caniculă: Cum ne protejăm sănătatea când termometrele ating 35 de grade

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București propune un set de cinci recomandări pentru depășirea perioadelor de caniculă.

Potrivit instituției, măsurile pe care le recomandă sunt adaptate după cea mai recentă ediție a Ghidului OMS/Europa privind planurile de acțiune pentru sănătate în caz de caniculă.

Prima și cea mai importantă recomandare este hidratarea constantă: „Asigurați-vă că aveți mereu apă la îndemână și beți regulat, chiar dacă nu vă este sete. Îndemnați-i și pe cei din jur să facă la fel, pentru a evita deshidratarea și stresul termic”.

Pentru a trece mai bine perioadele caniculare, este recomandată aerisirea locuinței pe timpul nopții și umbrirea ferestrelor, pentru a bloca pătrunderea razelor solare.

Specialiștii mai recomandă evitarea expunerii îndelungate la soare și a efortului fizic intens în cele mai fierbinți momente ale zilei.

Administrația spitalelor mai recomandă și sporirea atenției la persoanele care au o capacitate redusă de termoreglare și sunt expuse unui risc crescut: persoanele vârstnice, copiii mici și sugarii, femeile însărcinate, precum și persoanele cu afecțiuni cronice. De asemenea, când sunt identificate crampele termice, epuizarea termică sau insolația, este recomandată solicitarea ajutorului medical.

Cum utilizăm aerul condiționat?

Profesorul Florin Mitu, șeful Clinicii de Cardiologie de la Spitalul de Recuperare din Iași, a atenționat că „una dintre cele mai frecvente greșeli făcute în timpul verii este setarea aerului condiționat la temperaturi foarte scăzute imediat după expunerea la soare”.

Într-o declarație pentru Agerpres, profesorul a explicat că „organismul suportă greu trecerea bruscă de la peste 30 de grade la un mediu răcit excesiv. Temperatura optimă în încăperi sau în autoturism este în jur de 22-23 de grade Celsius, fără diferențe foarte mari față de temperatura exterioară”.

El atrage atenția că temperaturile extreme cresc solicitarea inimii, iar persoanele care suferă de boli cardiovasculare sunt cele mai vulnerabile.

„În zilele caniculare, organismul pierde cantități importante de apă și săruri minerale prin transpirație, motiv pentru care hidratarea trebuie să devină o prioritate. Recomandarea este consumul a cel puțin doi-trei litri de lichide pe zi, iar în cazul celor care depun efort fizic necesarul poate fi chiar mai mare”, a declarat medicul.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de caniculă, valabil în mare parte din țară, în perioada 29 iunie – 1 iulie. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, și nopți tropicale, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 și 25 de grade.

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