Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost depuse la Palatul Culturii din Iași

Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost depuse miercuri în incinta Palatului Culturii, unde vor rămâne timp de 30 de zile.

La orele prânzului, sicriul a fost întâmpinat în Piața Unirii din Iași și transportat de un dric tras de cai. La ceremonial au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai Jandarmeriei Române, ai Bisericii Ortodoxe Române, precum și ai celorlalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

„Grigore Alexandru Ghica a V-lea, Domnitorul Moldovei, se întoarce acasă. După 168 de ani, o reparație istorică, o reparație morală față de unul dintre cei mai reformatori domnitori pe care Moldova i-a avut”, a transmis Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

„Probabil unul dintre acei conducători care a plecat mai sărac din funcție decât atunci când a venit, un domnitor iubitor de Biserică, iubitor de credință, iubitor de români, un domnitor care a reformat multe domenii și care a adus multe libertăți”, a adăugat managerul instituției.

Zile de omagiu

După cele 30 de zile în care oamenii îi pot aduce un ultim omagiu domnitorului, osemintele vor fi înhumate într-un mormânt săpat în preajma Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc”, lăcaș de cult în care Grigore Alexandru Ghica a fost uns domnitor al Moldovei.

Rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri cu rugăciune și onoruri militare din cimitirul localității franceze Le-Mée-sur-Seine și aduse în România.

Grigore Alexandru Ghica (1807 – 1857) a fost domnitor al Moldovei în perioadele mai 1849 – octombrie 1853 și octombrie 1854 – iunie 1856, sub numele Grigore al V-lea Ghica. El a fost ultimul domn al Principatului Moldovei.

