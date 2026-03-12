A fost publicat cursul de Vechiul Testament predat de Sf. Liviu-Galaction Munteanu la Academia Teologică din Cluj

Cursul de Studiul Vechiului Testament predat la Academia Teologică din Cluj de către Sfântul Liviu-Galaction Munteanu a fost publicat.

Volumul a fost îngrijit de părintele prof. univ. Ioan Chirilă și pr. lect. univ. Stelian Pașca-Tușa de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

„Părintele profesor Liviu-Galaction Munteanu a fost o personalitate remarcabilă în teologia românească, cunoscut pentru dăruirea sa atât față de studenți, cât și față de credincioșii Bisericii Ortodoxe”, se arată în prefața lucrării, semnată de cei doi profesori amintiți.

„A jucat un rol esențial la Academia Teologică din Cluj, fiind un remarcabil profesor de Vechiul Testament. De la numirea sa ca profesor în 1924, părintele Liviu-Galaction Munteanu a fost responsabil cu predarea disciplinelor de Isagogie, Exegeză și Arheologie Biblică, aducând o abordare riguroasă și inovativă studiului Vechiului Testament”.

Cartea a apărut la Editura Renașterea a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și poate fi achiziționată de aici.

În data de 8 martie s-au împlinit 65 de ani de la trecerea în veșnicie a Sfântului Liviu-Galaction Munteanu.

Sursă foto: Ziarul Lumina