PS Visarion a resfințit pictura unei biserici tulcene vechi de un secol

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a resfințit duminică pictura Bisericii „Sf. Nicolae” din Turcoaia, jud. Tulcea, lăcaș ctitorit de Episcopul Partenie Clinceni al Dunării de Jos și sfințit cu peste un secol în urmă, în 1924.

Ierarhului i s-a alăturat în slujire un sobor de clerici din eparhie, iar la eveniment au participat oficiali locali și numeroși credincioși.

Pentru activitatea deosebită depusă în slujba bisericii, Preasfințitul Visarion a oferit Acte de apreciere Consiliul Parohial, Primarului Sandu Năstase, Consiliului Local, pictorilor restauratori, precum și altor credincioși care au sprijinit lucrările.

De asemenea, Părintelui Paroh Tomiță Ardeleanu i-a fost oferit un Act de apreciere pentru activitatea în comunitate, la împlinirea a 50 de ani de slujire pastorală.

La final, în semn de apreciere pentru grija părintească, Preasfințitul Părinte Visarion a primit din partea preotului paroh o icoană cu Maica Domnului.

Istoricul comunității

Parohia Turcoaia este alcătuită din credincioși proveniți din Moldova și din Ardeal. Prima biserică din localitate a fost construită între anii 1862-1864 și a funcționat până în data de 12 octombrie 1924. În 1927 a fost demolată.

Episcopul Partenie Clinceni al Dunării de Jos s-a îngrijit de construcția noii biserici monumentale. Slujba punerii pietrei de temelie a fost oficiată în 4 aprilie 1898, iar sfințirea noului lăcaș a avut loc în 12 octombrie 1924, fiind oficiată de Episcopul Cosma Petrovici al Dunării de Jos.

Parohia a restaurat pictura din sfântul lăcaș în perioada 2021 – 2023 prin contribuția credincioșilor, cu sprijinul Consiliului Local Turcoaia și al Parohiei Turcoaia.

Biserica posedă și un impresionant iconostas, care a fost restaurat în anii 2010 de specialiștii de la Institutul de Cercetări Eco Muzele „Gavrilă Simion” din Tulcea.

Foto credit: Episcopia Tulcii