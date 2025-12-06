PS Veniamin: Sf. Nicolae a înțeles că iubirea față de Dumnezeu se manifestă în relația cu semenii

Sfântul Nicolae „a înțeles că iubirea față de Dumnezeu se poate manifesta sau reflecta în relația pe care o ai cu semenii tăi”, a spus Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, sâmbătă, la hramul istoric al Bisericii „Sf. Nicolae” – Vlădica, situată în spatele Dealului Patriarhiei.

Părintele Episcop Veniamin a subliniat că în viața Sfântului Nicolae vedem dragostea și atitudinea lui protectoare față de turma pe care o păstorea.

„De altfel, Domnul Hristos a spus că cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu și cea de-a doua poruncă, pe semenul tău ca pe tine însuți”, a continuat ierarhul.

„Sfântul Ierarh Nicolae a știut să împlinească această poruncă și să-și arate dragostea față de toți oamenii, iar în conștiința credincioșilor de atunci și până în astăzi el a rămas ca un mare făcător de minuni, un bunic, un aducător de daruri și mai ales un împlinitor al cererilor noastre.”

Model de mărturisire creștină

„Sfântul Ierarh Nicolae, pe care îl prăznuim astăzi, este un model de trăitor și de mărturisitor al credinței”, a mai spus Preasfințitul Părinte Veniamin în cuvântul de învățătură.

„A fi creștin în lumea de astăzi pare simplu, însă, dacă începi să trăiești Evanghelia ca atare, lucrurile se complică, pentru că oamenii au uitat de Legea Domnului și vor să-și trăiască viața după gândurile și legea lor. Au uitat că trebuie să se roage, au uitat că trebuie să postească, au uitat că trebuie să-și dea bună mărturie în fața celorlalți și de multe ori rămânem să fim creștini doar cu numele.”

Ierarhul a amintit că Domnul Hristos a spus că fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc.

„Noi de multe ori ne rezumăm doar la a asculta cuvântul lui Dumnezeu și a uita că trebuie să împlinim acest cuvânt. Îl împlinim atunci când ne rugăm în fiecare zi și când avem dragoste față de tot semenii. Îl împlinim atunci când ținem rânduia la Bisericii și, în duminici și sărbători, suntem în casa lui Dumnezeu”, a explicat Preasfinția Sa.

„Atunci când nu trăim Evanghelia, parcă nici pe cale rațională nu înțelegem tainele credinței și rămânem la o înțelegere superficială. Sfântul Nicolae ne învață că trebuie să trăim credința și să chemăm mila și harul lui Dumnezeu ca să ne deschide mintea pentru a pricepe tainele credinței.”

Prietenia cu sfinții

Episcopul Basarabiei de Sud a relatat numeroase minuni mai vechi și contemporane ale Sfântului Ierarh Nicolae – oameni eliberați din închisoare, oameni scăpați de plutoanele bolșevice de execuție, oameni apărați de hoți.

„Atunci când ne împrietenim cu sfinții, nu putem să trecem lângă ei fără să mergem să îi salutăm. Nu putem să fim pasivi în zilele lor de pomenire, ci din contra, ne ducem la ei cu multă dragoste, pentru că simțim ocrotirea lor și harul lui Dumnezeu care se revarsă prin sfinții care s-au nevoit, care au mărturisit pe Hristos și care au știut să fie împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Moment de înnoire și recunoștință

După Sfânta Liturghie, ierarhul a sfințit noile clopote ale parohiei. Turnate în bronz, acestea au reprezentate pe ele chipurile sfinților ocrotitori ai comunității: Sf. Ap. Andrei, Sf. Ier. Nicolae și Sf. Ier. Dionisie Erhan.

De asemenea, a avut loc o scurtă ceremonie de înmânare a unor distincții și diplome acordate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel coordonatorilor și sprijinitorilor lucrărilor de la parohie.

Părintele Paroh Andrei-Mihail Bîja a fost distins cu Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”, George Voicu a primit Ordinul „Sf. Împ. Constantin și Elena”, iar Constanța Mirea a fost distinsă cu Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”.

Părintele Claudiu Antonie Coroaba și Elena Boboc au primit Diploma Anului Omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

O parohie înfrățită cu Catedrala din Cahul

Părintele Paroh Andrei-Mihail Bîja și-a exprimat recunoștința față de purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a mulțumit Preasfințitului Părinte Veniamin, precum și întregii comunități.

Parohul a mai amintit că biserica este înfrățită cu Catedrala din Cahul, fiind unica din Capitală care deține în patrimoniu un fragment din moaștele Sf. Ier. Dionisie Erhan.

Felicitându-i pe toți cei care poartă numele Sf. Ier. Nicolae și derivate ale acestuia, parohul i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul sfântului.

„Poate e mai mare astăzi nevoia ca să mărturisim pe Hristos așa cum a făcut-o Sfântul Nicolae, pentru că este foarte multă suferință în societate, în comunitate”, a spus Părintele Andrei-Mihail Bîja.

„Sunt foarte mulți oameni bolnavi, sunt foarte mulți oameni care sunt din nefericire, stăpâniți de patimi, mai ales patima aceasta a drogurilor, sau de altele, care le ruinează viețile. De aceea, să fim generoși cu ei asemenea sfântului, să fie încurajați să vină la Hristos, pentru că El le poate vindeca toate suferințele și toate bolile și le poate da o viață frumoasă și binecuvântată.”

Biserica „Sf. Nicolae” – Vlădica are 120 de ani vechime. Anul trecut, de sărbătoarea Sf. Ap. Andrei, l-a primit ca ocrotitor și pe Sf. Ier. Dionisie Erhan.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene