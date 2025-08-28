PS Veniamin s-a rugat pentru pace la 34 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, s-a rugat pentru pace, miercuri, în municipiul Cahul, la celebrarea a 34 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Evenimentul a avut loc în Piața Independenței și a reunit oficialități locale, reprezentanți ai instituțiilor statului, militari, veterani de război și numeroși cetățeni.

Printre participanți s-au numărat: Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, Pavel Groza, Președintele Raionului Cahul, Ion Groza, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Gabriel Solomon, Consulul României la Cahul, și Alexandru Andronic, Președintele Asociației „Forța Veteranilor de Război pentru Neam și Țară”.

Curaj și responsabilitate

Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat momentele cruciale care au condus la proclamarea independenței în 1991, evidențiind curajul și responsabilitatea deputaților din primul Parlament.

Preasfinția Sa a evocat entuziasmul Podurilor de flori și a Marilor Adunări Naționale, când întreaga societate, de la sate la orașe, s-a unit în rugăciune și dorință comună pentru un viitor liber și prosper.

„Acele momente rămân repere de conștiință națională, mărturisind dragostea de libertate și dorința de a construi un viitor demn pentru generațiile următoare”, a transmis Preasfinția Sa.

În încheiere, ierarhul a adresat mulțumiri organizatorilor și a înălțat o rugăciune pentru ocrotirea Republicii Moldova.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud