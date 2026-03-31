PS Veniamin s-a rugat împreună cu românii din Auvers-sur-Oise la 10 ani de la înființarea parohiei

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a slujit duminică în Parohia „Sf. Antim Ivireanul” din Auvers-sur-Oise, zona metropolitană a Parisului, cu ocazia aniversării a 10 ani de la înființarea comunității.

Preasfințitul Părinte Veniamin a explicat Evanghelia Duminicii a cincea din Postul Mare, despre cererea fiilor lui Zevedeu.

Ierarhul a subliniat că adevărata măreție nu constă în ranguri sau în poziții sociale, ci în capacitatea omului de a iubi și de a sluji pe aproapele său.

Preasfinția Sa l-a felicitat pe preotul paroh Lilian Măntăluță, apreciind lucrarea sa pastorală, misionară și edilitară.

„Parohia s-a dezvoltat în ultimii ani prin dragostea părintelui Lilian, care s-a străduit să identifice un edificiu pe care l-a procurat, după aceea l-a restaurat, l-a amenajat corespunzător pentru slujbele noastre liturgice, ținând cont de rânduiala ortodoxă, atât prin amenajarea sau pictarea, îmbrăcarea cu pictură a pereților, cât și prin așezarea unii catapetesme care ne duce cu mintea în spațiul nostru ortodox”, a spus PS Veniamin pentru Trinitas TV.

La rândul său, părintele paroh i-a mulțumit ierarhului pentru prezența în mijlocul comunității, subliniind că vizita Preasfinției Sale reprezintă o mare binecuvântare și un prilej de întărire duhovnicească.

Parohia Auvers-sur-Oise

Parohia românească „Sf. Antim Ivireanul” din Auvers-sur-Oise a fost înființată în anul 2016, cu binecuvântarea Mitropolitului Iosif al Europei Occidentale și Meridionale. Tânăra comunitate este formată din români de pe ambele maluri ale Prutului.

Biserica parohiei Auvers-sur-Oise, se află la o distanță de 35 de kilometri de Paris și a fost achiziţionată în data de 4 ianuarie 2017.

Construită în 1910, capela nu mai era folosită pentru cult deja de câteva decenii, servind până în 2010 drept anticariat de carte religioasă.

După ce a scăpat de la demolare, capela a fost cumpărată la sfârșitul anului 2016 de singura parohie ortodoxă română din departamentul Val-d’Oise.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud